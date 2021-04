IVECO Poland przy współpracy z Ecobal rozpoczęło projekt sadzenia lasów w Polsce

Importer marki IVECO w Polsce rozpoczął projekt sadzenia drzew, będący kolejnym krokiem firmy zmierzającym do neutralizacji emisji dwutlenku węgla.

Warszawa, 22 kwietnia 2021 r.

IVECO Poland podpisało trzyletnią umowę partnerską z firmą Ecobal, realizującą działania na rzecz ochrony lasów w Europie. Na zlecenie IVECO Poland, Ecobal posadzi łącznie 5000 nowych sadzonek drzew na powierzchni 1 h, a łączna powierzchnia objęta opieką przez IVECO Poland wynosi 5 h. Ecobal przeznaczy na ten cel teren znajdujący się w miejscowości Radzanów, w powiecie mławskim.

Z uwagi na to, że ekosystem leśny potrzebuje różnych gatunków drzew, IVECO Poland zobowiązało się do sadzenia zarówno drzew liściastych, jak też iglastych, między innymi takich jak: dęby, buki, brzozy, olszy, sosny. Dzięki temu zwiększy się bioróżnorodność danego obszaru, a z czasem przyległych lasów. Powstający las będzie bardziej odporny na czynniki środowiskowe.

Współpraca obejmuje także niezbędne prace związane z przygotowaniem terenu, a nasadzenia będą odbywać się w sposób w pełni ekologiczny, bez użycia środków biobójczych. Natura sama dobierze najbardziej odpowiednie gatunki i sadzonki zdolne do dalszego rozwoju. Naturalne podłoże przyczyni się do optymalnej selekcji naturalnej, a w dalszej perspektywie do rozwoju zdrowego ekosystemu leśnego.

Oprócz korzyści płynących z kompensacji śladu węglowego, Ecobal umożliwia również klientom certyfikację i spotkania sieciowe online dwa razy w roku oraz wycieczki dla patronów lasów, które pozwolą klientom aktywnie uczestniczyć w projekcie.

Podczas oficjalnego spotkania partnerów projektu, które odbyło się 20 kwietnia 2021 roku w Radzanowie, obecni byli ze strony IVECO Poland: Pan Daniel Wolszczak – Dyrektor Generalny IVECO Poland oraz Pan Jacek Nowakowski – Gas Business Development Manager. Ecobal reprezentowali: Pan Don de Jong – Członek Zarządu Ecobal oraz Pan Dariusz Hejnicki – Członek Zarządu Ecobal.

Partnerzy dokonali symbolicznego sadzenia pierwszych drzew oraz odsłonięcia tablic.

Daniel Wolszczak, Dyrektor Generalny IVECO Poland, powiedział: „Dla marki IVECO siłą napędową rozwoju technologii jest równowaga ekologiczna. Od wielu lat koncern IVECO podejmuje działania na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla, dążąc do pełnej neutralizacji węglowej. Ścieżka ta rozpoczęła się od wykorzystania gazu ziemnego, jako paliwa niskoemisyjnego, a w przyszłości wodoru i bio-LNG, aby osiągnąć finalny cel jakim jest pełny wybór rozwiązań dla zielonej mobilności. Zrównoważony rozwój jest podstawowym filarem IVECO, a świadczyć o tym może nie tylko zaangażowanie firmy na rzecz zrównoważonego transportu drogowego, ale także inne inicjatywy pro-ekologiczne podejmowane na wielu rynkach. Współpraca IVECO Poland z Ecobal, potwierdza nasze zaangażowanie lokalne w ochronę środowiska naturalnego i działanie na jego rzecz. Uważam, że inicjatywa ta, jest skutecznym przeciwdziałaniem zmianom klimatu w zakresie neutralizacji emisji dwutlenku węgla poprzez bioróżnorodne zadrzewianie i zalesianie terenów w Polsce. Stanowi ona jedynie początek naszych lokalnych inicjatyw oraz posłuży jako przykład dla innych firm sektora motoryzacyjnego”.

Don de Jong, Prezes Ecobal, powiedział: „Ecobal pomaga swoim partnerom zrozumieć, zrównoważyć i zrekompensować swój ślad węglowy, uwzględniając przy tym ich indywidualne preferencje. Aby wspomóc ograniczanie emisji CO2, firma Ecobal oferuje także inne projekty wspierające ochronę lasów w Europie. Dzięki współpracy z IVECO Poland możemy wspólnie pokazać realne działania na rzecz środowiska naturalnego. Przemysł motoryzacyjny dokonał ogromnej zmiany w zakresie alternatywnych paliw w ciągu ostatnich kilku lat i będzie kontynuował tą misję. Jednak ze względu na dalszy wzrost usług transportowych, w kolejnych latach konieczne są dodatkowe działania. Zaczynamy więc tu i teraz. Obie firmy ufają, że ich współpraca będzie miała realny wpływ na środowisko i będzie doskonałym przykładem owocnej zmiany, która pozwoli stawić czoła tak dużym wyzwaniom. Uważamy, że duże zmiany zaczynają się od małych rzeczy, a podejmowanie działań warto zaczynać od siebie”.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

Ecobal

Ecobal oferuje swoim klientom profesjonalną opiekę i wiedzę w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla, zapewniając certyfikaty zaświadczające drogę do ekologicznego balansu firmy. Poprzez skutki klimatyczne wielu różnych działań, które firma wykonuje na co dzień, Ecobal stara się dać swoim klientom sposób na zrekompensowanie tego w przejrzysty i niezawodny sposób. Ecobal pozwala swoim klientom objąć patronatem zarówno pojedyncze drzewa jak i część lasu, co w każdym przypadku zostanie poświadczone certyfikatem.

Obecnie Ecobal chroni część lasów na terenach Hiszpanii, Włoch, Polski i Rumunii. Klienci mogą zatem odwiedzać oraz poznawać różnorodność biologiczną na terenach oferowanych przez firmę, co pozwala klientom Ecobal na poczucie aktywnego udziału w projekcie. Certyfikaty zapewniają, że działka, która została objęta patronatem, nie będzie przyznana nikomu innemu na czas obowiązywania umowy.

Wszystkie dochody zostają ponownie zainwestowane w ochronę oraz utrzymanie prywatnych lasów Ecobal w Europie.