IVECO Poland przekazało firmie PUH EXPORT-IMPORT Adam Lipiński 30 ciągników siodłowych IVECO S-WAY wykorzystujących jako paliwo gaz ziemny

Do floty pojazdów IVECO LNG firmy PUH EXPORT-IMPORT Adam Lipiński, dołączyły najnowsze ciągniki siodłowe napędzane skroplonym gazem ziemnym. Przewoźnik w grudniu 2019 roku odbierał jako pierwszy w Polsce najnowszy ciągnik IVECO S-WAY.

Lubicz, 22 grudnia 2020 r.

Międzynarodowy operator logistyczny, firma PUH EXPORT-IMPORT Adam Lipiński z siedzibą w Sierpcu, powiększył swoją flotę pojazdów ciężkich o najnowsze pojazdy IVECO S-WAY Natural Power o mocy 460 KM, zasilane wyłącznie gazem ziemnym (LNG – Liquefied Natural Gas) i wyposażone w dwa zbiorniki kriogeniczne o pojemności 460 l (194 kg) każdy, zapewniające łącznie zasięg do 1600 kilometrów na jednym tankowaniu.

Łącznie firma transportowa z Sierpca posiada już 50 ciągników IVECO zasilanych gazem ziemnym, są to modele IVECO Stralis LNG i najnowsze IVECO S-WAY LNG. W chwili obecnej przewoźnik użytkuje w sumie 170 ciągników siodłowych marki IVECO.

Oficjalne przekazanie ostatniej partii 19 pojazdów IVECO S-WAY NP 460 LNG, z zamówionych 30 ciągników, miało miejsce w siedzibie dealera IVECO TNC w Lubiczu. Wśród odebranych pojazdów znajduje się 20 IVECO S-WAY w wersji Low Tractor, 10 w wersji Standard, z których 5 wyposażonych jest w pakiet ADR, służący do przewozu ładunków niebezpiecznych. Dodatkowo należy wspomnieć o bogatym wyposażeniu, obejmującym m.in.: klimatyzację postojową, retarder hydrauliczny, pełne oświetlenie LED, lodówki PREMIUM, nawigację satelitarną oraz aluminiowe felgi. Na pokładzie nie mogło zabraknąć oczywiście nowoczesnej skrzyni biegów HI-TRONIX i systemów wspomagających HI-CRUISE, które są niewątpliwym atutem nowoczesnych IVECO S-WAY.

30 nowoczesnych S-WAY otrzymało pakiet serwisowy 2XL Live zawierający między innymi holowanie, obsługę akumulatorów, Assistance Non Stop oraz obsługę eksploatacyjną wraz z pełną gwarancją na cały pojazd przez okres 60 miesięcy.

Oficjalne przekazanie pojazdów poprzedzało profesjonalne szkolenie kierowców przewoźnika przeprowadzone przez trenera Akademii Jazdy IVECO. Obejmowało ono nie tylko naukę techniki ekonomicznej jazdy, ale również obsługę systemu IVECO HI-CRUISE GPS posiadającego zintegrowane funkcje wspomagające prowadzenie pojazdu, takie jak Eco-Roll oraz przewidujące sterowanie zmianą biegów i tempomatem, wykorzystując w tym celu najnowocześniejszą technologię mapowania GPS. Poznanie nowoczesnego systemu komunikacji IVECO S-WAY pozwoli kierowcom zmaksymalizować dyspozycyjność i wydajność pojazdu, dzięki wykorzystaniu usługi pomocy zdalnej oraz bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania i diagnostyki. Pomoc zdalna polega na interwencji Control Room IVECO w momencie, gdy system wykryje potencjalne usterki, które mogą wystąpić w niedalekiej przyszłości. System poinformuje też kierowcę o konieczności wizyty w serwisie. Dzięki temu uniknie on nieplanowanych postojów.

Podczas podpisania umowy obecni byli przedstawiciele stron: Pan Adam Lipiński – Właściciel PUH EXPORT-IMPORT wraz z kierowcami oraz przedstawiciele marki IVECO, Pan Daniel Wolszczak –Dyrektor Generalny IVECO Poland, Pan Piotr Kowalski – Direct Sales Manager IVECO Poland, Pan Robert Ryczywolski – Key Account Manager IVECO Poland oraz Pan Rafał Kotalewicz – Akademia Jazdy IVECO.

Daniel Wolszczak, Dyrektor Generalny IVECO Poland, powiedział: “Z firmą PUH Export-Import Adam Lipiński łączy nas wieloletnia i niezwykle partnerska współpraca. To firma Pana Adama Lipińskiego jako jedna z pierwszych w Polsce zdecydowała się na użytkowanie pojazdów IVECO zasilanych LNG. Dziękujemy firmie PUH EXPORT-IMPORT Adam Lipiński za zaufanie w technologię gazu ziemnego i zaangażowanie w rozwój zrównoważonego transportu w Polsce”.

Adam Lipiński, właściciel PUH EXPORT-IMPORT Adam Lipiński, powiedział: “Ciągniki IVECO zasilane gazem ziemnym doskonale sprawdziły się w naszych zadaniach transportowych. Złożenie zamówienia na kolejne jednostki było kwestią czasu. To nie tylko bardzo wygodne i nowoczesne pojazdy, z których zadowoleni są nasi kierowcy, ale też niezwykle ekonomiczne i ekologiczne ciągniki, z bardzo wysoko zaawansowaną technologią, którą wykorzystujemy także do zarządzania parkiem pojazdów IVECO w naszej firmie. Nowe IVECO S-WAY LNG wyjeżdżają już na drogi Europy zachodniej i realizują postawione przed nimi zadania”.

IVECO S-WAY: ciężki samochód ciężarowy IVECO na następną dekadę

IVECO S-WAY niesie ze sobą wszystkie zalety wprowadzone w poprzednich generacjach i dodaje nową kabinę, całkowicie przeprojektowaną z myślą o potrzebach kierowcy i właściciela. W obliczu ostrej konkurencji operatorzy logistyczni potrzebują najwyższego poziomu dyspozycyjności, wydajności i produktywności swoich flot. Nowy IVECO S-WAY doskonale spełnia to wymaganie, oferując kompletny pakiet funkcji i usług, które nie mają sobie równych. Samochód został opracowany z naciskiem na najwyższy komfort kierowcy, zrównoważony rozwój oraz nowy, rozszerzony poziom komunikacji, mający na celu obniżenie całkowitego kosztu posiadania.

To więcej niż produkt: zaoferowano model biznesowy, który obejmuje cały cykl życia pojazdu i pomaga klientom IVECO spełniać wymagania ich klientów.

IVECO S-WAY: samochód ciężarowy online

Nowy, zaawansowany moduł telematyczny w IVECO S-WAY jest bogatym w możliwości systemem komunikacji. Pozwala gromadzić, przetwarza i wymienia dane w czasie rzeczywistym. Właściciele i kierowcy są stale połączeni z pojazdem poprzez swoje urządzenie mobilne lub komputer PC, korzystając z przyjaznego dla użytkownika portalu i aplikacji MyIVECO. Zaawansowana komunikacja w IVECO S-WAY została opracowana również po to, aby pomóc operatorom logistycznym w zapewnieniu wyższej rentowności ich działalności, poprzez maksymalizację czasu dyspozycyjności pojazdu i prewencyjnego serwisu.

IVECO S-WAY: samochód ciężarowy zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju

Nowy IVECO S-WAY Natural Power opiera się na doskonałych osiągach ciężkiej gamy pojazdów marki, zapewniając dalszą redukcję emisji cząstek stałych, NOx i CO2. Będąc wiernym swojemu dziedzictwu, łączy w sobie niski całkowity koszt posiadania z niską emisją szkodliwych substancji.

W przypadku operatorów logistycznych pragnących prowadzić „zieloną” flotę, IVECO S-WAY Natural Power pozostaje jedyną ciężarówką zasilaną gazem ziemnym oferującą zasięg do 1600 km przy mocy silnika 460 KM. Dzięki temu pojazdowi, mogą oni korzystać ze wszystkich zalet gazu ziemnego – jedynej dostępnej od ręki, niskoemisyjnej alternatywy dla oleju napędowego w segmencie ciężkim. Zasilanie gazem ziemnym zapewnia emisję cząstek stałych o 99% niższą niż olej napędowy i o 90% niższą emisję NO2. Do tego, w przypadku użycia biometanu, emisja CO2 jest niższa o 95%.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują IVECO Stralis do zastosowań w transporcie dalekobieżnym, IVECO Stralis X-Way dedykowany min. do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych. Gamę dopełnia IVECO

Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi. Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com