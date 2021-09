IVECO Poland przekazało firmie AGROMEX 18 niskoemisyjnych ciągników siodłowych IVECO S-WAY LNG

W ramach rozbudowy floty ciągników napędzanych przyjaznym dla środowiska skroplonym gazem ziemnym (LNG), firma AGROMEX Wojciech i Jacek Fraszka Sp. j. odebrała pierwsze 18 ciągników IVECO S-WAY LNG z 30 sztuk zamówionych na rok 2021. Dołączą one do 20 pojazdów IVECO S-WAY LNG, które pracują już w firmie AGROMEX od 2020 roku.

Ciągnik IVECO S-WAY w wersji LNG wyposażony w silnik o mocy 460 koni mechanicznych zasilany gazem ziemnym, jest najbardziej przyjaznym dla środowiska pojazdem ciężarowym przynoszącym znaczące korzyści dla środowiska naturalnego i dla przewoźnika.

Warszawa, 16 września 2021 r.

IVECO Poland uroczyście przekazało firmie AGROMEX 18 ciągników siodłowych IVECO S-WAY LNG z silnikami o mocy 460 KM wyposażonych w najnowocześniejszy układ napędowy wykorzystujący jako paliwo skroplony gaz ziemny (Liquid Natural Gas – LNG). Już wkrótce flotę przewoźnika wzmocnią pozostałe z 30 takich samych ciągników IVECO S-WAY LNG zamówionych w tym roku.

W 2020 roku firma AGROMEX zamówiła i odebrała pierwsze 20 ciągników siodłowych IVECO S-WAY LNG, rozpoczynając tym samym proces rozbudowy floty o przyjazne dla środowiska i niskoemisyjne pojazdy. Decyzję o zakupie ciągników IVECO zasilanych LNG była poprzedzona testami eksploatacyjnymi, podczas których użyczony przewoźnikowi pojazd przez okres trzech tygodnii realizował zlecenia transportowe na trasie Polska-Niderlandy, pokonując łączny dystans 13.589 km. Pozytywne doświadczenia z pierwszymi 20 ciągnikami IVECO S-WAY LNG oraz pozytywne testy nowych ciągników, przekonały przewoźnika do złożenia w tym roku zamówienia na kolejnych 30 pojazdów IVECO.

IVECO S-WAY LNG to ciągniki siodłowe i podwozia ciężarowe skonstruowane jako pojazdy zasilane wyłącznie gazem ziemnym, zaprojektowane do eksploatacji szosowej głównie w ruchu długodystansowym. Dysponując mocą 460 KM i zasięgiem do 1600 km (LNG), oferuje najlepsze w swojej klasie osiągi w transporcie dalekobieżnym, najniższe zużycie paliwa w historii modelu oraz najdłuższe okresy międzyprzeglądowe. Pojazd ten jest w stanie osiągnąć do 15% niższe zużycie paliwa przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji cząstek stałych (PM), tlenków węgla (NOx) i dwutlenku węgla (CO2) nawet o 95% przy zasilaniu biometanem w porównaniu z pojazdami wyposażonymi w napęd wysokoprężny zgodny z aktualną normą emisji Euro VI/C. Bezobsługowy układ oczyszczania spalin nie wymaga stosowania AdBlue ani filtra cząstek stałych (DPF). Ponadto silnik napędzany gazem ziemnym charakteryzuje się cichą pracą (nawet do – 71dB – w przypadku pojazdów zgodnych z certyfikatem Piek Quiet Truck).

Pojazdy zakupione przez firmę AGROMEX objęte są 60-miesięcznym kontraktem serwisowym 2XL Life. Usługę związaną z ich leasingiem finansuje IVECO CAPITAL.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: IVECO T-WAY przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

