IVECO Poland oraz firma Omega Pilzno podpisały umowę na dostawę 50 ciągników siodłowych IVECO S-WAY NP

Operator logistyczny Omega Pilzno rozbudowuje swoją flotę pojazdów ciężkich o najnowsze ciągniki IVECO S-WAY Natural Power dedykowane między innymi do realizacji transportu dla Grupy Żywiec S.A..

IVECO S-WAY jest pierwszym z nowej serii ciężkich pojazdów IVECO WAY, który miał swoją premierę w 2019 roku. IVECO S-WAY NP 460, zasilany wyłącznie gazem ziemnym (LNG) i wyposażony w dwa zbiorniki kriogeniczne, rozwija moc 460 KM i oferuje zasięg do 1600 kilometrów.

Warszawa, 17 marca 2020 r.

IVECO Poland ogłosiło podpisanie umowy z firmą Omega Pilzno na dostawę 50 ciągników siodłowych S-WAY Natural Power o mocy 460 KM wyposażonych w najnowocześniejszy układ napędowy wykorzystujący jako paliwo gaz ziemny (przechowywany w postaci ciekłej – Liquid Natural Gas – LNG).

Omega Pilzno to firma z wieloletnim doświadczeniem w transporcie i spedycji. Oferuje szeroki zakres rozwiązań logistycznych opartych na transporcie drogowym. Obecnie flota pojazdów liczy prawie 700 nowoczesnych zestawów, ponadto operator posiada 5 magazynów logistycznych i zatrudnia ponad 1000 pracowników. Konsekwentne inwestycje i systematyczny rozwój wszystkich gałęzi działalności firmy, doprowadziły Omegę Pilzno do grona liderów w branży, który obsługuje także dużych partnerów, między innymi Grupę Żywiec.

Ciągniki siodłowe IVECO S-WAY NP 460 LNG dla firmy Omega Pilzno zostaną dostarczone w wersjach Standard już w pod koniec marca 2020 roku. Dodatkowo będą również doposażone w lodówki, spojlery, opony klasy A, retardery, komfortowe fotele, leżanki i światła LED. Na wszystkie ciągniki zostaną uruchomione kontrakty serwisowe 3XL z ANS, holowaniem oraz akumulatorami. Pełne kontrakty zostaną uruchomione na okres 5 lat użytkowania pojazdów.

IVECO S-WAY LNG będą obsługiwać w dużej części rynek polski, ale również pojawią się na trasach międzynarodowych. Dodatkowo wszystkie pojazdy użytkowane przez operatora, będą posiadały nowoczesne lekkie naczepy, co stanowić będzie dodatkowy atut w dążeniu do zminimalizowania szkodliwego wpływu transportu na środowisko naturalne.

Podczas podpisania umowy obecni byli przedstawiciele stron: Pan Mariusz Godawski – Prezes Omega Pilzno i Pan Adam Godawski – Wiceprezes Omega Pilzno oraz przedstawiciele marki IVECO, Pan Daniel Wolszczak – Dyrektor Generalny IVECO Poland, Pan Marcin Piluchowski – Heavy Business Line Manager i Pan Artur Wygnański – Key Account Manager IVECO Poland.

Daniel Wolszczak, Dyrektor Generalny IVECO Poland, powiedział: “Jestem bardzo zadowolony, że firma Omega Pilzno rozwija swoją flotę pojazdów w oparciu o pojazdy IVECO S-WAY napędzane gazem ziemnym. Te niezwykle nowoczesne pojazdy są idealnym rozwiązaniem dla wielu firm transportowych ze względu na niższe zużycie paliwa, niską emisję zanieczyszczeń oraz ograniczenie hałasu. Jestem przekonany, że flota 50 nowoczesnych pojazdów IVECO zasilanych gazem ziemnym, zapewni naszemu partnerowi przewagę konkurencyjną. To również inwestycja w zrównoważony transport i ochronę środowiska. Oferowany przez IVECO model S-WAY odpowiada także na potrzeby kierowców, którzy doceniają komfort pracy podczas jego użytkowania”.

Adam Godawski, Wiceprezes Grupy Omega Pilzno, powiedział: „Inwestycja to nie tylko odpowiedź na potrzeby klientów i rynku, ale także element naszej strategii biznesowej opartej na zrównoważonym rozwoju. Chcemy w szerokim zakresie dostarczać ekologiczne rozwiązania logistyczne, które pozwalają na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Naszą ambicją jest wyznaczanie w tym zakresie krajowych standardów, stąd tak duża skala zamówienia”.

IVECO S-WAY: samochód ciężarowy IVECO na następną dekadę

IVECO S-WAY niesie ze sobą wszystkie zalety wprowadzone w poprzednich generacjach i dodaje nową kabinę, całkowicie przeprojektowaną z myślą o potrzebach kierowcy i właściciela. W obliczu mocnej konkurencji operatorzy logistyczni potrzebują najwyższego poziomu dyspozycyjności, wydajności i produktywności swoich flot. Nowy IVECO S-WAY doskonale spełnia to wymaganie, oferując kompletny pakiet funkcji i usług, które nie mają sobie równych. Samochód został opracowany z naciskiem na najwyższy komfort kierowcy, zrównoważony rozwój oraz nowy, rozszerzony poziom komunikacji, mający na celu obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO).

To więcej niż produkt: zaoferowano model biznesowy, który obejmuje cały cykl życia pojazdu i pomaga klientom IVECO spełniać wymagania ich klientów.

IVECO S-WAY: samochód ciężarowy online

Nowy, zaawansowany moduł telematyczny w IVECO S-WAY jest bogatym w możliwości systemem komunikacji. Pozwala gromadzić, przetwarza i wymienia dane w czasie rzeczywistym. Właściciele i kierowcy są stale połączeni z pojazdem poprzez swoje urządzenie mobilne lub komputer PC, korzystając z łatwego w obsłudze portalu i aplikacji MyIVECO. Zaawansowana komunikacja w IVECO S-WAY opracowana została również po to, aby pomóc operatorom logistycznym w zapewnieniu wyższej rentowności ich działalności, poprzez maksymalizację czasu dyspozycyjności pojazdu i prewencyjnego serwisu.

IVECO S-WAY: samochód ciężarowy zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju

Nowy IVECO S-WAY Natural Power opiera się na doskonałych osiągach ciężkiej gamy pojazdów marki, zapewniając dalszą redukcję emisji cząstek stałych, NOx i CO2. Będąc wiernym swojemu dziedzictwu, łączy w sobie niski całkowity koszt posiadania z niską emisją szkodliwych substancji.

W przypadku operatorów logistycznych pragnących prowadzić „zieloną” flotę, IVECO S-WAY Natural Power pozostaje jedyną ciężarówką zasilaną gazem ziemnym oferującą zasięg do 1600 km przy mocy silnika 460 KM. Dzięki temu pojazdowi, mogą oni korzystać ze wszystkich zalet gazu ziemnego – jedynej dostępnej od ręki, niskoemisyjnej alternatywy dla oleju napędowego w segmencie ciężkim. Zasilanie gazem ziemnym zapewnia emisję cząstek stałych o 99% niższą niż olej napędowy i o 90% niższą emisję NO2. Do tego, w przypadku użycia biometanu, emisja CO2 jest niższa o 95%.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

