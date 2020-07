IVECO Poland dostarczyło firmie Transkap International nowoczesne ciągniki siodłowe IVECO S-WAY Natural Power napędzane gazem ziemnym

Poznański przewoźnik uzupełnił swoją flotę pojazdów z silnikami wysokoprężnymi o nowe pojazdy S-WAY Natural Power (NP) przeznaczone do logistyki międzynarodowej.

Poznań, 23 lipca 2020 r.

IVECO Poland przekazało firmie Transkap International 4 sztuki zamówionych ciągników siodłowych S-WAY Natural Power o mocy 460 KM wyposażonych w najnowocześniejszy układ napędowy wykorzystujący jako paliwo skroplony gaz ziemny (Liquid Natural Gas – LNG). Uroczyste przekazanie odbyło się w siedzibie dealera IVECO On Road w Poznaniu.

Firma Transkap International od 25 lat dostarcza usługi transportowe działając na rynkach międzynarodowych. Specjalizuje się w transporcie ładunków niebezpiecznych ADR oraz sprzętu dla branży evento’wej i targowej. W swojej flocie posiada ponad 60 pojazdów ciężarowych, które obsługiwane są przez załogę 70 kierowców.

Nowe IVECO S-WAY LNG wyjadą na drogi Europy zapewniając transport międzynarodowy w takich krajach jak Niemcy, Francja i Hiszpania. Dzięki nowoczesnym, niskoemisyjnym pojazdom IVECO, przewoźnik Transkap International podkreśla swoje zaangażowanie w zrównoważony transport i ochronę środowiska. Komfortowa i przestronna kabina zapewni jego kierowcom znakomite warunki pracy, a niskie zużycie paliwa da właścicielom firmy lepszą konkurencyjność i niższy całkowity koszt utrzymania floty pojazdów (TCO).

Podczas uroczystości przekazania ciągników IVECO obecni byli przedstawiciele Transkap International: Pan Krzysztof Pokrywka – Prezes Zarządu, Pani Aleksandra Paszak – Pokrywka – Członek Zarządu , Pan Paweł Pokrywka – Pełnomocnik Zarządu, Pan Adrian Teszner – Specjalista ds. rozwoju technologicznego, Pan Waldemar Rzymyszkiewicz – Specjalista ds. technicznych.

IVECO Poland reprezentowali: Pan Konrad Parada – Direct Sales Manager, Pan Filip Kazimierski – Key Account Manager oraz trener Akademii Jazdy IVECO.

Oficjalne przekazanie pojazdów poprzedzało profesjonalne szkolenie kierowców przewoźnika przeprowadzone przez trenera Akademii Jazdy IVECO. Obejmowało ono nie tylko naukę techniki ekonomicznej jazdy, ale również obsługę systemu IVECO HI-CRUISE GPS posiadającego zintegrowane funkcje wspomagające prowadzenie pojazdu, takie jak Eco-Roll oraz przewidujące sterowanie zmianą biegów i tempomatem, wykorzystując w tym celu najnowocześniejszą technologię mapowania GPS. Poznanie nowoczesnego systemu komunikacji IVECO S-WAY pozwoli kierowcom zmaksymalizować dyspozycyjność i wydajność pojazdu, dzięki wykorzystaniu usługi pomocy zdalnej oraz bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania i diagnostyki. Pomoc zdalna polega na interwencji Control Room IVECO w momencie, gdy system wykryje potencjalne usterki, które mogą wystąpić w niedalekiej przyszłości. System poinformuje też kierowcę o konieczności wizyty w serwisie. Dzięki temu uniknie on nieplanowanych postojów.

Dostarczone pojazdy IVECO S-WAY LNG zostały wyposażone w zbiorniki na gaz ziemny o pojemności 194 kg (540 litrów). Oferowane rozwiązanie technologiczne doskonale sprawdzi się w usługach transportowych klienta zapewniając zasięg pojazdów do 1600 km na jednym tankowaniu. Ponadto ciągniki posiadają nowoczesną automatyczną skrzynię biegów HI-TRONIX, systemy wspomagające HI-CRUISE oraz retarder. Pojazdy doposażone zostały również w automatyczną klimatyzację i klimatyzację postojową. Dodatkowo przewoźnik zdecydował o wyborze wydłużonej gwarancji na okres 5 lat na układ napędowy.

Krzysztof Pokrywka, Prezes Zarządu Transkap International: „W roku ubiegłym rozpoczęliśmy testy pojazdu IVECO zasilanego gazem zmiennym. W tym czasie pokonaliśmy kilka tysięcy kilometrów na drogach Europy zachodniej. Imponujący zasięg IVECO S-WAY LNG jaki pokonuje na jednym tankowaniu był dla nas kluczowy i bez wątpienia technologia oferowana w nowoczesnych pojazdach IVECO spełniła nasze oczekiwania. Nasi kierowcy ocenili wysoko komfort, bezpieczeństwo i parametry jezdne nowego IVECO, co również miało wpływ na naszą decyzję. Dla Transkap International bardzo ważną staje się kwestia zrównoważonego transportu i ochrony środowiska. W wielu obszarach naszej działalności wdrażamy szereg procedur zmniejszających negatywny wpływ działalności na środowisko naturalne. Istotny jest też dla nas parametr ekonomiczny, mam tu na myśli niższe zużycie paliwa niż w pojazdach zasilanych olejem napędowym i zwolnienie z opłat autostradowych na terenie Niemiec, to dodatkowe argumenty które przekonały nas do inwestycji w technologię tej marki.”

IVECO S-WAY: samochód ciężarowy online

Nowy, zaawansowany moduł telematyczny w IVECO S-WAY jest bogatym w możliwości systemem komunikacji. Pozwala gromadzić, przetwarza i wymienia dane w czasie rzeczywistym. Właściciele i kierowcy są stale połączeni z pojazdem poprzez swoje urządzenie mobilne lub komputer PC, korzystając z łatwego w obsłudze portalu i aplikacji MyIVECO. Zaawansowana komunikacja w IVECO S-WAY opracowana została również po to, aby pomóc operatorom logistycznym w zapewnieniu wyższej rentowności ich działalności, poprzez maksymalizację czasu dyspozycyjności pojazdu i prewencyjnego serwisu.

IVECO S-WAY: samochód ciężarowy zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju

Nowy IVECO S-WAY Natural Power opiera się na doskonałych osiągach ciężkiej gamy pojazdów marki, zapewniając dalszą redukcję emisji cząstek stałych, NOx i CO2. Będąc wiernym swojemu dziedzictwu, łączy w sobie niski całkowity koszt posiadania z niską emisją szkodliwych substancji.

W przypadku operatorów logistycznych pragnących prowadzić „zieloną” flotę, IVECO S-WAY Natural Power pozostaje jedyną ciężarówką zasilaną gazem ziemnym oferującą zasięg do 1600 km przy mocy silnika 460 KM. Dzięki temu pojazdowi, mogą oni korzystać ze wszystkich zalet gazu ziemnego – jedynej dostępnej od ręki, niskoemisyjnej alternatywy dla oleju napędowego w segmencie ciężkim. Zasilanie gazem ziemnym zapewnia emisję cząstek stałych o 99% niższą niż olej napędowy i o 90% niższą emisję NO2. Do tego, w przypadku użycia biometanu, emisja CO2 jest niższa o 95%.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z przekazania pojazdów: https://youtu.be/FlIkpUGrh_Q

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com