IVECO ON wprowadza Pay Per Use (PPU) – zindywidualizowaną ofertę przeglądów i napraw rozliczanych według faktycznego wykorzystania pojazdu

Nowa oferta serwisowo-naprawcza Pay Per Use (PPU) z rozliczeniem według faktycznego wykorzystania pojazdu jest dostępna dla modeli DAILY wyposażonych w moduł telematyczny Connectivity Box i pozwala zoptymalizować koszty serwisowania pojazdu.

Turyn, 1 grudnia 2020 r.

IVECO wprowadza nową ofertę serwisowo-naprawczą dla modeli DAILY, precyzyjnie dostosowaną do specyfiki działalności klienta i warunków eksploatacji pojazdu. Usługa Pay Per Use (PPU), dostępna w ramach topowych kontraktów serwisowych 2XL i 3XL, umożliwia coroczną weryfikację oraz rozliczanie pierwotnie zadeklarowanego przebiegu i sposobu eksploatacji pojazdu. Niezbędne dane są gromadzone za pośrednictwem usług łączności IVECO (moduł telematyczny Connectivity Box). Takie dopasowanie kontraktu Pay Per Use może przełożyć się na wymierne korzyści dla firmy klienta.

Monica Bertolino, dyrektor ds. usług związanych z całkowitym kosztem posiadania oraz marketingu rozwiązań posprzedażowych, powiedziała: „Nowa formuła przeglądów i napraw rozliczanych według faktycznego wykorzystania pojazdu jest doskonałym przykładem podejścia IVECO do planowej obsługi pojazdów, w której najważniejsze są potrzeby klienta. Poprzez tę usługę rozwijamy potencjał usług łączności w modelu DAILY, osiągając nieznany wcześniej poziom indywidualizacji oferty. Wszystkie firmy odnotowują fluktuacje w swojej działalności. Nasza nowa formuła pozwala precyzyjnie dostosować koszty przeglądów i napraw do intensywności eksploatacji samochodu. W okresie, w którym pojazd rzadziej jeździ w trasy lub obsługuje lżejsze zadania transportowe, klient płaci mniej za serwis”.

Nowa oferta serwisowo-naprawcza PPU stanowi rozszerzenie portfolio usług cyfrowych IVECO ON w obszarze przeglądów i napraw, który obejmuje także inne modułowe pakiety serwisowe Elements. To wyjątkowe podejście pozwala zwiększyć stopień indywidualizacji oferty przeglądów i napraw dla użytkowników pojazdów DAILY.

IVECO



IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com