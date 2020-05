IVECO ogłasza ponowne uruchomienie produkcji w fabrykach we Włoszech i w Hiszpanii

Turyn, 07 maja 2020 r.

IVECO, marka CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI/MI: CNHI), odpowiedzialna za pojazdy użytkowe, ogłosiła, że jest gotowa ponownie uruchomić produkcję w swoich fabrykach we Włoszech i w Hiszpanii. W marcu zakłady tymczasowo zamknięto w celu ochrony pracowników i dostosowania się do wprowadzonych przez lokalne władze wymogów związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Zakład produkcyjny IVECO w Suzzarze (Włochy) rozpoczął produkcję 4 maja, a zakłady w Brescii (Włochy), Madrycie i Valladolid (Hiszpania) gotowe są do powrotu do pracy od 11 maja. Marka wraz z dostawcami zapewnia niezbędne części umożliwiające stopniowe zwiększanie produkcji i realizację zapotrzebowania klientów.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów są dla IVECO najważniejszymi priorytetami. Firma podjęła więc szeroko zakrojone środki w celu zagwarantowania im ochrony. Działania te obejmują: dezynfekcje obiektów, stacji roboczych i narzędzi oraz zapewnienie środków ochrony osobistej, takich jak maski i osłony twarzy, rękawiczki i płyn dezynfekujący. Plan zakładu oraz system zmian pracy stworzono w taki sposób, aby umożliwić wszystkim pracownikom zachowanie bezpiecznej odległości podczas pracy.

Thomas Hilse, prezes marki IVECO, powiedział: „Marka IVECO jest znów gotowa do drogi! Uruchamiamy produkcję pojazdów, których nasi klienci potrzebują, żeby zachować zdolność operacyjną swoich flot i zapewniać transport, który odgrywa ogromną rolę w naszych gospodarkach. Nasi klienci znajdują się na pierwszej linii frontu walki z pandemią, utrzymując funkcjonowanie łańcucha dostaw i dostarczając tak niezbędne produkty, jak zaopatrzenie medyczne, jedzenie i paliwo. Jesteśmy dumni z naszych kierowców i wdzięczni im za to, że nie porzucili swojej pracy, która jest kluczowa dla gospodarki europejskiej. Byliśmy przy nich przez cały okres zamknięcia, oferując pomoc naszych dealerów i pracowników warsztatów, a także zapewniając wsparcie i gwarantując wszystkim bezpieczeństwo – i nadal będziemy to robić.”

Dzięki uruchomieniu produkcji będzie kontynuowane wprowadzanie na rynek modelu IVECO S-WAY, a dostawy do wielu oczekujących klientów ponownie się rozpoczną.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com