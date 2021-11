IVECO dostarczy firmie Amazon 1064 IVECO S-WAY zasilane gazem przeznaczone do realizacji dostaw w Europie

Londyn, 22 listopada 2021 r.

IVECO, marka CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI/MI: CNHI) oraz pionier w zakresie komercjalizacji i produkcji pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, poinformowała o ważnym kroku w rozwoju jej współpracy z firmą Amazon.

Amazon odebrał już pierwszą partię 216 pojazdów IVECO S-WAY CNG (sprężony gaz ziemny), które będą eksploatowane przez jego partnerów w Europie. Dostawy kolejnych 848 pojazdów rozpoczną się w połowie 2022 r. (zamówienie dotyczy łącznie 1064 samochodów ciężarowych).

Wszystkie jednostki są napędzane najnowocześniejszymi silnikami FPT Industrial Cursor 13 zasilanymi gazem ziemny i wyposażone w największe dostępne zbiorniki CNG o pojemności 1052 litrów. Szacowany zasięg takiej ciężarówki wynosi aż 620 kilometrów na jednym tankowaniu. Pojazdy z drugiej partii, 848 sztuk zamówionych z dostawą w 2022 r., będą wyposażone również w IVECO Driver Pal, czyli przełomowego cyfrowego asystenta kierowcy z funkcjami Alexa firmy Amazon.

IVECO Driver Pal, obejmujący usługi MYIVECO i MYCOMMUNITY, umożliwia kierowcy przeniesienie świata cyfrowego na pokład oraz interakcję z pojazdem, a także ze społecznością kierowców. Wszystko to jest możliwe, dzięki poleceniom głosowym wydawanym za pośrednictwem rozwiązania Alexa firmy Amazon, które zapewnia wygodną, bezpieczniejszą i bezstresową jazdę.

Gerrit Marx, desygnowany na stanowisko Chief Executive Officer Grupy IVECO, powiedział: „Jesteśmy pionierem gazowych technologii w pojazdach IVECO, opracowując od 25 lat rozwiązania umożliwiające operatorom znaczne ograniczenie emisji. Współpraca z globalnymi liderami, takimi jak Amazon, jest świadectwem potencjału naszych innowacyjnych produktów oraz wpisuje się w nasze niestrudzone dążenie do dekarbonizacji transportu do 2050 r. Grupa IVECO będzie nadal prekursorem we wprowadzaniu silników spalinowych zasilanych paliwami odnawialnymi, które są jedynym realnym i już dziś dostępnym w dużej skali rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć emisję. Przypomnijmy, że w samochodzie ciężarowym zasilanym sprężonym biometanem, bilans emisji CO2 w całym cyklu od wyprodukowania paliwa do jego spalenia może być korzystniejszy nawet o 95%, co przyczynia się do dekarbonizacji branży.”

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) jest globalnym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, z ugruntowanym doświadczeniem branżowym, szeroką ofertą produktów i przedstawicielstwami na całym świecie. Każda z marek należących do Spółki cieszy się międzynarodową renomą w poszczególnych sektorach: Case IH, New Holland Agriculture i Steyr ― ciągniki i maszyny rolnicze; Case i New Holland Construction ― maszyny do robót ziemnych; Iveco ― pojazdy użytkowe; Iveco Bus i Heuliez Bus ― autobusy i autokary; Iveco Astra ― pojazdy przeznaczone do eksploatacji w kamieniołomach i na placach budowy; Magirus ― pojazdy pożarnicze; Iveco Defence Vehicles ― pojazdy dla wojska i służb obrony cywilnej oraz FPT Industrial ― silniki i układy przeniesienia napędu. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej spółki: www.cnhindustrial.com

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: IVECO T-WAY przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com