IONWAY nowy gracz na europejskim rynku materiałów akumulatorowych zbuduje swoją pierwszą fabrykę w Nysie

„Z dużą satysfakcją podchodzimy do dzisiejszego komunikatu, jako że jest on pierwszym operacyjnym krokiem IONWAY oraz ważnym krokiem w ekspansji zintegrowanego łańcucha wartości Umicore” – powiedział Mathias Miedreich, dyrektor generalny Umicore.



„IONWAY daje zarówno PowerCo, jak i Umicore znaczącą przewagę na szybko rozwijającym się rynku elektromobilności w Europie. Osiągnęliśmy efekt, na który czekaliśmy od bardzo dawna. Mam na myśli stworzenie efektywnego łańcucha dostaw, aby zabezpieczyć i budować zdolności produkcyjne dla niezawodnych i konkurencyjnych cenowo materiałów katodowych, które będą produkowane w oparciu o odpowiedzialnie pozyskiwane surowce” – powiedział Jörg Teichmann, dyrektor ds. zakupów w PowerCo.



Inwestycję w Nysie – dzięki której powstanie nawet do 900 nowych miejsc pracy – wspiera także polski rząd. W ramach Tymczasowych Ram Kryzysowych i Przejściowych władze przekażą spółce IONWAY dotację w wysokości 350 mln euro. Łączna wartość inwestycji do 2030 r. wyniesie 1,7 mld euro (1,35 mld euro po uzyskaniu dotacji).



„Jesteśmy wdzięczni polskiemu rządowi za wsparcie, którego udzielił w kontekście realizacji inwestycji IONWAY w Nysie. Strategiczna lokalizacja nowego zakładu, tuż obok fabryki materiałów katodowych, należącej do Umicore, która jest wciąż unikatowa w Europie, sprawi, że transformacja w kierunku elektromobilności i zrównoważonego transportu staje się faktem” – dodał Mathias Miedreich.



Obecnie w Nysie trwa przygotowanie terenu, prace inżynieryjne i uzyskiwanie pozwoleń, a budowa rozpocznie się natychmiast po ich otrzymaniu. Produkcja w nowym zakładzie ruszy w 2025 r., a do tego czasu materiały CAM na potrzeby produkcji ogniw w gigafabryce w Salzgitter będą dostarczane z zakładu Umicore w Nysie.



Dzięki bliskiemu sąsiedztwu obu fabryk spółka IONWAY będzie mogła korzystać z know-how Umicore oraz surowców pochodzących z zakładów rafineryjnych firmy w Finlandii. Ponadto strategiczna lokalizacja fabryki umożliwi IONWAY dostęp do odnawialnych źródeł energii, a także wykwalifikowanych pracowników z regionu. Nie bez znaczenia było także wsparcie ze strony polskiego rządu.



„Start projektu IONWAY to efekt zaangażowania PowerCo i Umicore w zrównoważony rozwój. Naszym wspólnym celem jest to, by samochody elektryczne stały się dostępne dla każdego, zaczynając od teraz” – powiedział Thomas Jansseune, dyrektor generalny IONWAY.



IONWAY będzie produkować aktywny materiał katodowy (CAM) oraz materiały prekursorowe (pCAM), które będą dostarczane do europejskich gigafabryk ogniw akumulatorowych PowerCo. Obecnie trwają ustalenia związane z wyborem lokalizacji kolejnej fabryki IONWAY.





O Ionway

IONWAY to działająca w ekologicznym duchu spółka, która wspiera elektromobilność oraz zeroemisyjną przyszłość. Rynkowa przewaga IONWAY polega na wsparciu zapewnianym przez Umicore oraz PowerCo, spółkę należącą do Grupy Volkswagen, firmy z licznymi osiągnięciami w dziedzinie materiałów akumulatorowych do pojazdów elektrycznych, motoryzacji i akumulatorów samochodowych. Więcej informacji na stronie: www.ionway.com



O PowerCo

Spółka PowerCo łączy globalną działalność Grupy Volkswagen w obszarze akumulatorów. Firma zarządza z Salzgitter międzynarodowymi operacjami, dalszym rozwojem technologii ogniw i pionową integracją łańcucha wartości. W przyszłości planowane jest rozszerzenie zakresu działalności o duże systemy magazynowania energii dla sieci energetycznych.

Od momentu założenia w lipcu 2022 r., PowerCo wybrało już trzy lokalizacje gigafabryk ogniw akumulatorowych: w Salzgitter w Niemczech, w Walencji w Hiszpanii i w St. Thomas w Kanadzie. Firma planuje do 2030 roku zbudować fabryki ogniw o łącznej mocy produkcyjnej 240 GWh rocznie.



O Umicore

Grupa Umicore jest wiodącą firmą specjalizującą się w dziedzinie technologii związanej z zastosowaniem materiałów cyrkularnych. Posiada bogate doświadczenie w obszarze materiałoznawstwa, chemii oraz metalurgii. Jej działalność obejmuje trzy główne obszary, w tym katalizę, technologie z zakresu energii oraz powierzchni, a także recykling. Każdy z nich jest podzielony na osobne jednostki biznesowe, oferujące innowacyjne materiały i rozwiązania.

Zarówno większą część przychodów, jak i posiadanych zasobów R&D, spółka przeznacza na wspieranie rozwoju czystej mobilności oraz recykling. Nadrzędnym celem Umicore jest tworzenie zrównoważonej wartości, w tym opracowywanie, produkcji i recyklingu materiałów w sposób, który spełnia misję Grupy: „Materials for Better Life”.

Działalność przemysłowa i handlowa firmy, a także prace badawczo-rozwojowe są prowadzone w skali globalnej tak, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów z całego świata. W 2022 r. firma Umicore wygenerowała przychody (z wyłączeniem metalu) w wysokości 4,2 mld euro (obroty w wysokości 25,4 mld euro) i obecnie zatrudnia ponad 11 000 osób.