Inwestycja BMW na Węgrzech wchodzi w nową fazę

BMW Group do końca maja zostanie właścicielem działki w Debreczynie, gdzie ma powstać warta 1 mld EUR fabryka samochodów koncernu.

Rozpoczął się właśnie proces przekazywania firmie BMW działki pod inwestycję w Debreczynie na Węgrzech, co potrwa do końca maja – poinformowała Węgierska Agencja Inwestycji i Promocji (HIPA). W ciągu ostatnich 12 miesięcy 400 ha działka została wyrównana i podłączona do infrastruktury. Fabryka w Debreczynie to najnowsza inwestycja produkcyjna BMW w Europie, w której będą zastosowane najnowsze technologie.

Koncern podkreśla, że na tej samej linii produkcyjnej będą mogły powstawać zarówno auta napędzane tradycyjnie, jak i elektrycznej. W ramach wartej 1 mld EUR inwestycji BMW utworzy 1000 miejsc pracy, fabryka ma produkować 150 tys. samochodów rocznie i, jak podkreśla firma, są to liczby odnoszące się do początkowej wydajności.

Źródło: www.evertiq.pl