Import używanych aut do Polski znacznie poniżej miliona. Ranking najpopularniejszych modeli 2020 r. w komisach

W 2020 r. do Polski sprowadzono 848 154 używane samochody osobowe i dostawcze o masie do 3,5 t. To o 16 proc. mniej niż w 2019 r., kiedy to importerzy sprowadzili 1 009 184 używanych samochodów.

Sprowadzamy coraz starsze auta

Średni wiek liczony dla wszystkich samochodów sprowadzonych w 2020 r. wyniósł 12 lat i 1 miesiąc. Były one więc średnio o 2 miesiące starsze od aut sprowadzonych w 2019 r. Największym zainteresowaniem wśród właścicieli komisów samochodowych i ich klientów cieszyły się pojazdy wyprodukowane w 2006, 2007 i 2008 r. Jeszcze starsze były samochody z silnikami benzynowymi. Średni wiek w ich przypadku wyniósł 13 lat i miesiąc.

Auta benzynowe stanowiły też większość sprowadzonych w 2020 r. pojazdów – 51,6 proc. Systematycznie spada odsetek sprowadzanych do Polski diesli. W 2020 r. było ich 48,18 proc. Auta elektryczne stanowiły 0,14 proc. importu używanych pojazdów.

W dalszym ciągu ponad połowę importu używanych aut do Polski stanowią pojazdy sprowadzane z Niemiec. Podobnie jak w 2019 r. ich udział w imporcie wyniósł 57,7 proc., nominalnie było to jednak o blisko 100 tys. mniej samochodów. Co dziesiąte auto (82 979 egzemplarzy) pochodziło z Francji, a blisko 7-procentowy udział w imporcie miały samochody sprowadzane z Belgii (56 798 egz.).

Import używanych aut do Polski – najpopularniejsze państwa (styczeń – grudzień 2020 r.)

Lp. Kraj Liczba sprowadzonych egzemplarzy 1. Niemcy 489 132 2. Francja 82 979 3. Belgia 56 798 4. Holandia 35 399 5. Stany Zjednoczone 33 367 6. Włochy 27 771 7. Szwajcaria 22 491 8. Austria 21 494 9. Dania 19 635 10. Szwecja 18 087

Najmocniej w związku z wiosenną zapaścią spadł względem 2019 r. import używanych aut z Włoch. W 2020 r. sprowadzono ich 27 771, co było wynikiem o 28,1 proc. niższym od osiągniętego w 2019 r. Większą popularnością od aut z Włoch cieszyły się pojazdy sprowadzane m.in. ze Stanów Zjednoczonych.

Najpopularniejsze marki i modele 2020 r.

Najchętniej do Polski przywożono volkswageny (93 688 egz.). Sporą popularnością cieszyły się także ople (82 583 egz.) oraz fordy (75 542 egz.). Te trzy marki stanowiły jedną trzecią importu.

Wśród modeli, podobnie jak w poprzednich latach, królowało audi a4 (28 051 egz.), które wyprzedziło równie nieśmiertelnego volkswagena golfa (23 902 egz.) i opla astrę (23 107 egz.). Jedynie przedstawiciele tych trzech modeli zostali sprowadzeni do Polski w 2020 r. w liczbie większej niż 20 tys. sztuk.

Import używanych aut do Polski – najpopularniejsze modele (styczeń – grudzień 2020 r.)

Lp. Model Liczba sprowadzonych egzemplarzy 1. audi a4 28 051 2. volkswagen golf 23 902 3. opel astra 23 107 4. bmw serii 3 19 445 5. audi a3 16 486 6. volkswagen passat 15 148 7. ford focus 13 821 8. opel corsa 13 717 9. audi a6 13 047 10. bmw serii 5 12 471 11. ford fiesta 11 969 12. volkswagen polo 11 716 13. ford mondeo 11 645 14. nissan qashqai 9531 15. opel meriva 9190

Oprócz przedstawicieli żelaznej piątki (Audi, Volkswagen, Opel, Ford i BMW) wśród piętnastu najpopularniejszych modeli znalazł się nissan qashqai (9531 egz.). Był to także jedyny przedstawiciel segmentu SUV-ów wśród najczęściej sprowadzanych modeli używanych aut.

Źródło: www.bankier.pl