Imelda Labbé nowym członkiem zarządu marki Volkswagen Samochody Osobowe

Imelda Labbé zostanie członkiem zarządu marki Volkswagen Samochody Osobowe, odpowiedzialną za marketing, sprzedaż i obsługę posprzedażną. Swoje nowe obowiązki będzie pełnić od 1 lipca. Zastąpi Klausa Zellmera, który awansował na dyrektora zarządzającego marki SKODA. Do tej pory Imelda Labbé była rzecznikiem rady dyrektorów spółki Volkswagen Originalteile Logistik GmbH (OTLG), ale ma również spore doświadczenie w sprzedaży i obsłudze posprzedażnej.

„Z przyjemnością ogłaszam, że Imelda Labbé dołączyła do naszego grona. Jest ona ekspertką z licznymi osiągnięciami na koncie. Jej nowym zadaniem będzie zorientowanie sprzedaży, marketingu i obslugi posprzedażnej marki Volkswagen na potrzeby naszych klientów w erze cyfryzacji. Chcemy, by Volkswagen był postrzegany jako atrakcyjna marka z najwyższej jakości produktami i usługami. Głęboko wierzę, że Imelda Labbé i jej zespół sprostają temu wyzwaniu i życzę jej powodzenia w tym przedsięwzięciu” – powiedział Thomas Schäfer, dyrektor zarządzający marki Volkswagen.

„Dział sprzedaży ma kluczową rolę w realizacji naszej transformacji NEW AUTO. Marki naszej grupy przeniosą doświadczenia klientów na wyższy poziom dzięki swoim cyfrowym ekosystemom i nowym modelom biznesowym. Bardzo się cieszę, że Imelda Labbé będzie przewodzić tej transformacji w naszej głównej marce – Volkswagenie” – powiedziała Hildegard Wortmann, członek zarządu Grupy Volkswagen, odpowiedzialna za sprzedaż.

Imelda Labbé ma ponad 35 lat doświadczenia w przemyśle motoryzacyjnym. Piastowała stanowiska menedżerskie w markach Opel i General Motors od 1986 do 2013 roku. Do Grupy Volkswagen dołączyła w 2013 roku, by objąć stanowisko rzeczniczki zarządu marki SKODA w Niemczech. Latem 2016 roku objęła stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za obsługę posprzedażną Grupy Volkswagen, a ostatnio kierowała działa rozwoju w Volkswagen AG. Imelda Labbé pełni funkcję rzeczniczki zarządu spółki Volkswagen OTLG od marca 2022 roku. Z wykształcenia ekonomistka, posiada tytuł Master of Science in Management Uniwersytetu Stanforda.



O marce Volkswagen:

