Im dalej w las… tym trudniej w SKP

„…Prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych pojazdów, w tym regulującymi wysokość opłat za badania techniczne pojazdów, będą mogły zostać podjęte po pełnym wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51) do polskiego porządku prawnego. Jednocześnie po zmianie upoważnienia ustawowego nowe stawki opłat za badania techniczne mogłyby zostać uzgodnione w ramach aktów wykonawczych. Pragnę podkreślić, że przedstawiona przez Państwa propozycja podwyższenia opłat za badania techniczne pojazdów zostanie poddana szczegółowej analizie w ramach prac legislacyjnych nad nowym systemem badań technicznych pojazdów.”

Cennikowy Ping-pong

Jak wspominaliśmy w opublikowanym na naszych łamach artykule „SKP popadają w coraz większe długi” –

„…Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK wynika, że przeterminowane zobowiązania stacji kontroli pojazdów, na koniec września 2022 roku, wynosiły już 67,8 mln zł wobec 25 mln zł jeszcze przed rokiem. To wzrost o ok. 170%……. Głównym zmartwieniem firm wykonujących okresowe przeglądy techniczne jest wysokość opłaty za badanie pojazdu do 3,5 tony, a to dlatego, że przeprowadza się ich w Polsce najwięcej. Aktualnie koszt ten wynosi 98 zł i obowiązuje od czasu wprowadzenia cennika opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów w 2004 roku, czyli od 18 lat…..”

Branża stacji kontroli pojazdów (SKP), gdzie obowiązują ceny urzędowe, nie jest w stanie normalnie funkcjonować bez natychmiastowego podwyższenia opłaty za badania techniczne pojazdów. Niestety, apele środowiska przedsiębiorców spotkały się z niezrozumieniem i odmową resortu infrastruktury. Dlatego apelujemy do posłów, aby w czasie posiedzenia komisji infrastruktury, zgłosili poprawkę do ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadziłaby ustawową waloryzację opłaty – mówi Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szef pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan.