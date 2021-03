ID.R – elektryczny samochód sportowy – przechodzi do historii motorsportu z rekordowymi wynikami

ID.R przechodzi do historii sportów motorowych i żegna się z torami wyścigowymi na świecie jako samochód, który ustanowił rekordy na trzech kontynentach. Pierwszy elektryczny samochód wyścigowy Volkswagena był gotowy do rywalizacji w 2018 roku, po zaledwie 250 dniach prac rozwojowych.



W sumie, w ciągu 815 dni, elektryczny samochód wyścigowy o mocy 500 kW (680 KM) ustanowił pięć rekordów i wykazał ogromne możliwości napędu elektrycznego. Napędu, który Volkswagen z powodzeniem wprowadza dziś do samochodów seryjnych, czego przykładem są modele z rodziny ID. Pierwszym sukcesem Volkswagena ID.R było uzyskanie rekordowego wyniku w historii legendarnego wyścigu na Pikes Peak w USA.



Fascynujący i emocjonujący – ID.R ambasadorem elektromobilności

Volkswagen Motorsport przybliża historię sukcesów ID.R w cyfrowej broszurze pod tytułem „Record-racer ID.R – Pioneer of the ID. family”. Na 36 stronach przedstawiono zarówno sportowe sukcesy ID.R, jak i jego znaczenie dla modeli z rodziny ID.. Wyczynowy samochód sportowy połączył techniczne kompetencje Volkswagena w zakresie elektromobilności z emocjami, które towarzyszą wyścigom. Jednocześnie, Volkswagen Motorsport oraz ID.R przecierali szlaki dla wielu rozwiązań i testowali w ekstremalnych warunkach nową technologię napędu. Tę wiedzę Volkswagen wykorzystuje teraz do projektowania samochodów drogowych.





Źródło: Volkswagen