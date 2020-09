ID.3 – pionier nowej ery w motoryzacji

Modelem ID.3 Volkswagen otwiera nowy rozdział w historii motoryzacji – motoryzacji elektrycznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stylistyka nowego modelu świadczy o jego charakterze – ID.3 ma płynne kształty podkreślone miękkimi liniami, jego nadwozie jest kompaktowe i zwarte, a reflektory wyglądają jak oczy. Niski współczynnik oporu powietrza Cx równy 0,27 mocno przyczynia się do zwiększenia zasięgu samochodu.



17 faktów o nowym Volkswagenie ID.3

Nowe rozwiązania techniczne i nowe nadwozie: ID.3 to pierwszy model skonstruowany na modułowej platformie podłogowej MEB Volkswagena.

Design nowych czasów: Volkswagen ID.3 wyróżnia się prostą i ikoniczną stylistyką zdolną oprzeć się upływowi czasu.

Przyjazne spojrzenie: reflektory nadają kompaktowemu autu elektrycznemu sympatyczny, ludzki wygląd.

Open Space: kabina obszerna jak w samochodzie średniej klasy – konstrukcja oparta na platformie MEB, z krótkimi zwisami nadwozia i dużym rozstawem osi sprawia, że w kabinie jest dużo więcej miejsca niż w tradycyjnych kompaktach.

Prosta obsługa: niemal wszystkie funkcje uruchamia się poprzez dotyk lub komendy głosowe w ramach systemu „Cześć ID.” Świetlna listwa ID. Light nawiązuje wizualną komunikację z kierowcą i pasażerami. Wyświetlacz head-up w technologii rozszerzonej rzeczywistości wyświetla informacje w otoczeniu auta.

Pełne wyposażenie: zestaw opcjonalnych rozwiązań jest bardzo bogaty.

Inteligentna komunikacja: system multimedialny i usługi skupione w We Connect Start pozwalają nawiązać ID.3 łączność z otoczeniem. Dzięki temu samochód i system nawigacji zyskują nowe możliwości.

Spojrzenie w przód: systemy wspomagające sprawiają, że podróż ID.3 jest bezstresowa i komfortowa.

Nowa platforma elektroniczna: oprogramowanie modelu ID.3 zaprojektowano według nowej koncepcji, dzięki której po zakupie auta można aktualizować jego różne funkcje.

Mocny silnik elektryczny: umieszczony z tyłu samochodu silnik nowego ID.3 w wersji dostępnej w chwili rozpoczęcia sprzedaży ma moc 150 kW (204 KM). W 2021 w ofercie pojawi się wersja o mocy 107 kW (146 KM).

Akumulatory na miarę: w ID.3 są montowane litowo-jonowe akumulatory o pojemności 58 lub 77 kWh. Zasięg auta (wg WLTP) wynosi nawet do 549 km. Później oferowany będzie akumulator o mniejszej pojemności.

Dynamiczne właściwości jezdne: konstrukcja auta sprawia, że jego środek ciężkości znajduje się nisko, a ciężar jest optymalnie rozłożony między osie. Dzięki temu ID.3 jest zwinny i zwrotny.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie: w razie wypadku ważną rolę ochronną pełnią wytrzymała obudowa akumulatora i centralna poduszka powietrzna.

Szybkie ładowanie, sprawna podróż: akumulator ID.3 można zasilać prądem przemiennym (AC) i stałym (DC), także z tzw. szybkich ładowarek. Auto z największym akumulatorem można w ciągu zaledwie 30 minut naładować prądem o mocy do 125 kW do poziomu zapewniającego przejechanie 350 km.

Proste ładowanie: We Charge to przepustka do stworzonego przez Volkswagena ekosystemu ładowania akumulatorów. W Europie klienci mają do dyspozycji ponad 150.000 publicznych punktów ładowania, w sieci szybkich ładowarek IONITY mogą korzystać ze specjalnych taryf.

Neutralny bilans emisji CO2: ID.3 jest produkowany w Zwickau w sposób nie obciążający bilansu emisji dwutlenku węgla, także użytkowanie auta może być neutralne dla klimatu, jeśli korzysta się z „zielonego” prądu oferowanego przez Polenergię – partnera Volkswagena.

Inwestycje w wysokości 33 miliardów euro do 2024 r.: Volkswagen zamierza stać się światowym liderem w dziedzinie samochodów elektrycznych. Do 2029 roku koncern chce wprowadzić do sprzedaży nawet 75 modeli z wyłącznie elektrycznym napędem.

Pojemny akumulator i napęd na tylne koła. Pod nadwoziem ID.3 kryją się nowoczesne rozwiązania techniczne modułowej platformy podłogowej MEB przeznaczonej do budowy samochodów elektrycznych. ID.3 jest pierwszym modelem koncernu Volkswagen, który korzysta z tej płyty. Akumulator o dużej pojemności umieszczono w podłodze, dzięki czemu punkt ciężkości pojazdu znajduje się nisko – to zapewnia mu zwinność. Elektryczny silnik napędza tylne koła gwarantując autu doskonałą trakcję. Silnik odzyskuje energię hamowania i gromadzi ją w akumulatorze. Obręcze kół w rozmiarze od 18 do 20 cali zoptymalizowano pod kątem aerodynamiki, zastosowano opony o niskim oporze toczenia.

Nowatorskie wnętrze. ID.3 ma krótkie zwisy nadwozia i bardzo duży rozstaw osi – również to są typowe cechy nowych modeli z rodziny ID. Powstaje dzięki nim duże, przestronne wnętrze typu open space wyznaczające nowe standardy w klasie samochodów kompaktowych. Tablica rozdzielcza jest minimalistyczna, a dzięki diodom składającym się na listwę świetlną systemu ID. Light samochód zdaje się wizualnie kontaktować z pasażerami. Obsługa większości urządzeń odbywa się za pośrednictwem wielofunkcyjnej kierownicy, poprzez umieszczony pośrodku tablicy rozdzielczej 10-calowy dotykowy ekran albo poprzez inteligentny system sterowania głosem „Cześć ID.”.

Nowa platforma elektroniczna. Elektroniczne urządzenia nowego ID.3 zaprojektowano od podstaw na nowo. Większością funkcji samochodu zarządzają dwa komputery o wysokiej mocy obliczeniowej, oprogramowanie jest bardzo elastyczne – pozwala to na jego aktualizację, a w przyszłości także na instalowanie nowych funkcji za pośrednictwem Internetu. Usługi dostępne w ramach We Connect Start umożliwiają połączenie auta ze smartfonem właściciela, dzięki czemu może on przy jego pomocy zarządzać np. procesem ładowania akumulatora lub klimatyzacją, dostępne są też bieżące informacje na temat ruchu drogowego, na mapach nawigacji pojawiają się natomiast punkty ładowania samochodu. System App Connect (seryjny) umożliwia streaming danych poprzez smartfon.

Na początek dwie wersje modelu. ID.3 pojawi się na rynku w dwóch wersjach różniących się pojemnością akumulatorów. ID.3 Pro Performance, to doskonałe auto do codziennego użytku. Pojemność jego akumulatora wynosi 58 kWh, co pozwala na pokonanie 426 km (wg WLTP). Elektryczny silnik osiąga moc 150 kW (204 KM); później pojawi się wersja o mocy 107 kW (146 KM). ID.3 Pro S ma akumulator o pojemności wynoszącej 77 kWh, jego zasięg to 549 km (wg WLTP), a moc silnika wynosi również 150 kW (204 KM).

Siedem wersji wyposażenia. Uporządkowana oferta pozwala na proste skonfigurowanie ID.3 poprzez internetową stronę Volkswagena – wystarczy kilka kliknięć. W chwili rozpoczęcia sprzedaży modele Pro Performance i Pro S będą dostępne w siedmiu zdefiniowanych wersjach zawierających najchętniej wybierane przez klientów wyposażenie. Takie rozwiązanie sprawia, że wybór żądanej wersji jest jeszcze prostszy, a zakład w Zwickau może szybciej wyprodukować i dostarczyć zamówiony egzemplarz.

Wyposażenie high-tech. ID.3 można wyposażyć w liczne elementy z dziedziny stylistyki, multimediów, komfortu i systemów asystujących. Są wśród nich tak nowoczesne urządzenia jak wyświetlacz head-up wykorzystujący technologię rozszerzonej rzeczywistości, dzięki której na szybie wyświetlane są informacje w formie trójwymiarowych grafik. System Travel Assist reguluje odstęp od poprzedzającego samochodu i utrzymuje ID.3 na wybranym pasie ruchu. Z kolei matrycowe diodowe reflektory zapewniają inteligentny rozdział światła, jeśli zaś kierowca zechce otworzyć samochód korzystając z systemu Keyless Access odpowiednie moduły reflektorów wyemitują świetlne powitanie.

Bez emisji CO2. Wszystkie modele ID.3 mogą być zasilane prądem zmiennym (AC) lub stałym (DC). Akumulator modelu ID.3 Pro S można w ciągu zaledwie pół godziny naładować prądem stałym o mocy 125 kW do poziomu zapewniającego pokonanie 350 km. Podczas podróży serwis We Charge umożliwia dostęp do ponad 150.000 punktów ładowania w Europie. Na wygodne zasilanie akumulatora energią we własnym garażu właściciela pozwala z kolei wallbox dostępny w trzech wersjach. Dzięki oferowanemu przez Volkswagena prądowi ze źródeł odnawialnych (Polenergia) z ID.3 można korzystać w sposób neutralny dla klimatu. Również produkcja tego modelu odbywa się tak, by nie obciążać ogólnego bilansu dwutlenku węgla.

Szczegółowe dane są dostępne w pliku PDF.

Źródło: www.mototarget.pl