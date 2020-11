Honda otrzymuje homologację na autonomiczną jazdę

Honda uzyskała pozwolenie na wdrożenie systemu zautomatyzowanej jazdy na poziomie 3, po otrzymaniu wymaganej homologacji typu od japońskiego Ministerstwa Ziemi, Infrastruktury, Transportu i Turystyki (MLIT). Pozwala to na wprowadzenie systemu zautomatyzowanej jazdy “Traffic Jam Pilot” w pojazdach seryjnych, które będą mogły z niego korzystać na drogach publicznych w Japonii, do prędkości 50 km/h. Pozom 3 zautomatyzowanej jazdy oznacza przejęcie kontroli nad samochodem przez systemy, pod pewnymi warunkami*



Osiągnięcie podkreśla zaangażowanie Hondy w ochronę pasażerów i tworzenie bezkolizyjnego transportu Najnowsza generacja Hondy Legend, która ma zostać wprowadzona na rynek wiosną przyszłego roku, będzie pierwszym pojazdem, w którym zostanie wdrożony system zautomatyzowanej jazdy na poziomie 3 do użytku na drogach publicznych. Po aktywacji przez kierowcę, system Hondy „Traffic Jam Pilot” monitoruje warunki drogowe na autostradzie i przejmuje od kierowcy kontrolę nad samochodem, jeśli uzyska potwierdzenie pełnego bezpieczeństwa. Umożliwia to podążanie za pojazdem poprzedzającym i aktywne utrzymywanie toru jazdy na swoim pasie, bez udziału kierowcy. System potrzebuje do działania ciągłej analizy warunków na autostradzie i może być aktywny wyłącznie do prędkości 50 km/h. Gdy system uzna, że nie może nadal bezpiecznie działać, generowane jest ostrzeżenie, a kierowca musi natychmiast przejąć kontrolę nad pojazdem. Rozwiązanie “Traffic Jam Pilot” jest częścią pakietu systemów bezpieczeństwa Hondy i ogromnym krokiem w realizacji dążeń firmy do budowania społeczeństwa wolnego od wypadków oraz zmniejszenia liczby błędów ludzkich za kierownicą. Opracowany przez Hondę, wybiegający w przyszłość system zautomatyzowanej jazdy na poziomie 3 uzupełnia zaawansowane rozwiązania poziomu 1 i 2, w tym wiodący w branży, już stosowany w pojazdach marki, pakiet systemów Honda SENSING, zwiększający bezpieczeństwo czynne oraz wspomagający kierowcę. Homologacja typu dla systemu zautomatyzowanej jazdy na poziomie 3 na drogach Japonii jest wynikiem niedawnego europejskiego uznania dla Hondy, za zaangażowanie firmy w rozwój bezpieczeństwa. Nowa Honda Jazz e:HEV uzyskała maksymalną, pięciogwiazdkową ocenę w najnowszych testach bezpieczeństwa Euro NCAP, których wyniki zostały ogłoszone 12 listopada 2020 r. Jazz był jednym z pierwszych modeli, które przeszły testy według nowych, bardziej rygorystycznych procedur. Najwyższą ocenę model zawdzięcza zaawansowanej konstrukcji nadwozia Hondy (ACE), pierwszej w segmencie przedniej poduszce centralnej oraz systemowi poduszek powietrznych i-side, których celem jest ochrona pasażerów tylnych foteli przed uderzeniami o drzwi i słupki C. Uzupełnieniem elementów bezpieczeństwa biernego jest rozbudowany, wiodący w branży pakiet systemów Honda SENSING, udoskonalony obecnie dzięki kamerze szerokokątnej o wyższej rozdzielczości, który jest standardem we wszystkich modelach Hondy. Pakiet aktywnej ochrony pasażerów Honda SENSING obejmuje między innymi: adaptacyjny tempomat (ACC), system utrzymywania na pasie ruchu (LKAS) oraz system przeciwdziałający zjechaniu z drogi (RDMS). Homologowana technologia automatyki jazdy na poziomie 3 pozwoli płynnie przełączać się między trybem prowadzenia auta przez człowieka, a jazdą zautomatyzowaną, co znacznie poprawi komfort podróżowania i jednocześnie podniesie bezpieczeństwo pasażerów. * Warunki, w których maszyna może przejąć kontrolę nad pojazdem, są określane na podstawie różnych czynników, takich jak lokalizacja (np. autostrady), pogoda (np. bezchmurny dzień) i prędkość pojazdu. Parametry jazdy dobierane przez system są również zależne od tych warunków.