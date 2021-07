Hiszpanie kupują Solarisy napędzane gazem CNG

Autobusy marki Solaris pojawią się w kolejnym europejskim mieście. Tym razem na zakup pojazdów producenta zdecydował się hiszpański przewoźnik Auvasa, obsługujący pasażerów w Valladolid. Umowa ramowa obejmuje dostawę do 57 Solarisów Urbino napędzanych gazem ziemnym.

Firma Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. dostarczy do hiszpańskiego miasta Valladolid do 57 autobusów napędzanych sprężonym gazem ziemnym: do 35 dwunastometrowych i do 22 przegubowych. Publiczny przewoźnik Auvasa, odpowiedzialny za obsługę pasażerską w Valladolid, zdecydował się na zakup pojazdów producenta w ramach umowy ramowej obejmującej dostawy w latach 2021-2024. Będą to pierwsze autobusy marki Solaris w tym mieście. Całkowita wartość kontraktu przekracza 20 mln euro.

„Każdy nowy klient to dla nas powód do dumy i świadectwo najwyższej jakości naszych produktów, które wychodzą naprzeciw różnorodnym oczekiwaniom. Cieszę się, że ulicami miasta z tak bogatą historią i cennymi zabytkami jeździć będą niskoemisyjne autobusy Solaris. To spotkanie historii i nowoczesności będzie stanowić doskonały symbol naszej współpracy” – powiedział Petros Spinaris, Członek Zarządu Solaris Bus & Coach odpowiedzialny za Sprzedaż, Marketing i Customer Service.

Sercem pojazdów zamówionych przez hiszpańskiego przewoźnika będzie silnik przystosowany do pracy z paliwem w postaci sprężonego gazu ziemnego (CNG). Układ napędowy uzupełni automatyczna skrzynia biegów, która zapewni optymalny komfort jazdy dla kierowców i pasażerów. Pięć butli służących do magazynowania sprężonego gazu ziemnego znajdzie się na dachu w przedniej części pojazdu.

Marka Solaris umacnia swoją pozycję na rynku hiszpańskim, a pojazdy producenta pojawiają się na ulicach kolejnych miast. Klienci z Półwyspu Iberyjskiego są zainteresowani przede wszystkim rozbudowaną ofertą w obszarze pojazdów z napędami alternatywnymi. Tylko w tym roku na zakup aż 250 autobusów napędzanych gazem ziemnym CNG zdecydował się przewoźnik EMT z Madrytu, a do niedawno dostarczonych do Barcelony (TMB) autobusów elektrycznych Urbino 18 electric dołączy 30 przegubowych sztuk z napędem hybrydowym.