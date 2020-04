Historia Pojazdu rozpoczyna współpracę z autoDNA

Firma członkowska Polskiej Izby Motoryzacji autoDNA, wiodący na rynku europejskim dostawca informacji na temat używanych samochodów, rozpoczyna współpracę z serwisem Historia Pojazdu, bezpłatnym źródłem informacji na temat aut zarejestrowanych w Polsce prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Usługa „Historia Pojazdu” od czerwca 2014 r. jest bezpłatnie dostarczana przez Ministerstwo Cyfryzacji wszystkim, którzy planują zakup auta używanego lub innego pojazdu już zarejestrowanego w Polsce i cieszy się sporą popularnością. Dane są dostępne po wpisaniu na stronie historiapojazdu.gov.pl numeru rejestracyjnego auta, daty pierwszej rejestracji i numeru VIN i pokazują informacje zgromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), w tym dane techniczne, terminy przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów technicznych wraz z odnotowanym przebiegiem, ważność ubezpieczenia OC, jak również liczbę i rodzaj właścicieli.

Zawarte w Historii Pojazdów dane z CEP od dzisiaj będą uzupełnione o tabelę ryzyka na podstawie danych z autoDNA. Raport ryzyka według autoDNA pokazuje dodatkowe informacje, wcześniej niedostępne za pośrednictwem Historii Pojazdu. Ich zakres jest bardzo szeroki i obejmuje informacje na temat:

odnotowania szkody całkowitej,

odnotowania uszkodzenia pojazdu,

figurowania auta w rejestrach pojazdów skradzionych,

poprawności numeru VIN ze standardem ISO,

ogłoszenia akcji serwisowych producenta,

odnotowania złomowania pojazdu,

niedopuszczenia do ruchu,

wcześniejszego przeznaczenia jako taksówki,

odnotowania rozbieżności drogomierza

AutoDNA pozyskuje dane m.in. z Niemiec, Francji, Belgii, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, Norwegii, Niderlandów, Czech, Węgier, Rumunii oraz Danii, zatem praktycznie każde zarejestrowane wcześniej poza Polską auto będzie miało taki zestaw informacji.

Dzięki wspólnej inicjatywie autoDNA oraz Ministerstwa Cyfryzacji w bezpłatnych raportach będą również zawarte, w miarę dostępności danych, odczyty drogomierza z krajów, w których pojazd był wcześniej zarejestrowany. Pozwoli to na zweryfikowanie autentyczności przebiegu w przypadku aut sprowadzonych do Polski z innych krajów. W niektórych przypadkach weryfikację będzie można przeprowadzić w przypadku samochodów zarejestrowanych po raz pierwszy w Polsce nawet 6 lat temu, gdyż odczyty drogomierzy są gromadzone w CEP od 2014 r. To bardzo istotne, gdyż większość samochodów używanych zarejestrowanych w Polsce pochodzi właśnie z importu.

Wspólna usługa Historii Pojazdu oraz autoDNA pozwoli zwiększyć transparentność rynku samochodów używanych w Polsce. Wstępna weryfikacja oferty to nie tylko oszczędność czasu, ale również mniejsze ryzyko zdrowotne w związku z epidemią koronawirusa. Bez obaw o wychodzenie z domu można teraz bezpłatnie sprawdzić wiele ofert w zakresie, jaki wcześniej nie był dostępny.

Polska to kolejny m.in. po Belgii, Holandii czy Francji kraj, który zdecydował się współpracować z autoDNA. Naszymi partnerami obok administracji centralnej wielu europejskich krajów są również instytucje finansowe, w tym największe towarzystwa ubezpieczeniowe, sieci warsztatów i dealerzy. Dzięki temu w bazie zarządzanej przez Ministerstwo Cyfryzacji jest teraz dostęp do ponad 0,5 mld rekordów zgromadzonych przez autoDNA na temat samochodów obecnie zarejestrowanych w Polsce, a wcześniej w Europie. To największa tego typu bezpłatna baza na polskim rynku – mówi Mariusz Sawuła, dyrektor zarządzający autoDNA. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie kupujący auta używane mogą zdalnie sprawdzić wiele informacji na temat interesującego ich samochodu, co pomoże ocenić stan techniczny oraz wiarygodność oferty. Dla wystawiających samochody na sprzedaż dostępne za darmo za pośrednictwem Historii Pojazdu oraz autoDNA informacje pomogą zachować transparentność oferty dla kupujących – podkreśla Mariusz Sawuła.

O Ministerstwie Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji powstało w grudniu 2015 r. w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Celem działania Ministerstwa jest doprowadzenie do tego, żeby dzięki cyfryzacji ludziom żyło się lepiej.

O autoDNA

Serwis autoDNA to jeden z największych serwisów w Polsce i Europie oferujący możliwość sprawdzenia historii pojazdu online. Raporty historii pojazdu autoDNA dostarczają informacje o pojazdach używanych i ich historii. Oferta serwisu obejmuje zarówno produkty własne, jak i największych światowych dostawców usług oraz informacji z branży motoryzacyjnej. Dzięki nam wielu klientów uchroniło się przed kupnem pojazdu z nieznaną lub powypadkową przeszłością.