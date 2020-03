Grupa Volkswagen z pozytywnym wynikiem biznesowym w 2019 roku

Wolfsburg/Poznań, 9. marca 2020 – Koncern Volkswagen zakończył 2019 rok pozytywnym wynikiem finansowym. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 16,8 mld. euro do 252,6 mld. euro, zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi wzrósł do 19,3 (17,1) mld. euro. Operacyjna stopa zwrotu przed zdarzeniami specjalnymi wyniosła 7,6 (7,3) procent i okazała się nieco wyższa niż przewidywana na 2019 rok. Zwiększył się także zysk operacyjny – do 17,0 (13,9) mld. euro. Negatywny wpływ zdarzeń specjalnych (sprawa diesli) zmniejszył się do 2,3 (3,2) mld. euro. Znacznie wzrósł przepływ gotówki netto w dziale samochodów – do 10,8 (-0,3) mld. euro, płynność netto zwiększyła się dzięki temu do 21,3 (19,4) mld. euro. Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponowały zwiększenie dywidendy za akcję zwykłą do 6,50 (4,80) euro za sztukę, a akcji uprzywilejowanej do 6,56 (4,86) euro. Wskaźnik stopy wypłat dywidend wzrósłby przez to do 24,5 (20,4) procent.

Frank Witter, Członek Zarządu Koncernu ds. Finansów i IT, powiedział: „W 2019 roku przyciągnęliśmy wielu klientów atrakcyjną ofertą i mimo malejącego rynku umocniliśmy naszą pozycję. Zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży i zysk operacyjny koncernu, w dziale samochodów wzrosły natomiast przepływ gotówki netto oraz płynność netto, z tego powodu mamy mocną pozycję finansową. Zakładamy, że w bieżącym roku utrzyma się trudna sytuacja na rynku, dlatego osiągnięcie ambitnych celów jakie sobie stawiamy będzie wymagało dużego wysiłku ze strony całego koncernu”.

Pozytywna sytuacja finansowa w 2019 roku jest wynikiem lekkiego wzrostu dostaw dla klientów do 10,97 mln. samochodów (+1,3 procent). Wzrosty odnotowano przede wszystkim w Europie i Ameryce Południowej, z kolei w Ameryce Północnej i w regionie Azji i Pacyfiku – z powodu trudnej sytuacji na tamtejszych rynkach – zanotowano lekkie spadki. W niemal wszystkich regionach koncern zwiększył udział w rynku. Pozytywny wpływ na przychody ze sprzedaży miały głównie większa sprzedaż, lepsza oferta oraz dobre wyniki w dziale usług finansowych, natomiast niekorzystne okazały się kursy walutowe. Wynik finansowy przed opodatkowaniem zwiększył się o 17,3 procent do 18,4 mld. euro, stopa zwrotu przed opodatkowaniem wzrosła do 7,3 (6,6) procent. Mimo trudnej sytuacji na chińskim rynku udział w wyniku operacyjnym chińskich spółek wyniósł 4,4 (4,6) mld. euro i był niemal taki sam jak w poprzednim roku.

Przepływ gotówki netto w dziale samochodów, w porównaniu z niskim poziomem ubiegłorocznym, wzrósł do 10,8 mld. euro. Było to możliwe przede wszystkim dzięki wyższemu zyskowi, mniejszemu odpływowi środków w związku ze sprawą diesli oraz z powodu gromadzenia mniejszych zapasów. Płynność netto w dziale samochodów w porównaniu z końcem 2018 roku – mimo negatywnego wpływu wprowadzenia IFRS 16 (bilansowanie i warunki leasingu) – zwiększyła się i wyniosła 21,3 (19,4) mld. euro. Koszty badań i rozwoju (F&E) wyniosły 6,7 (6,8) procent i były nawet nieco niższe niż w poprzednim roku. Udział inwestycji nadal wynosił 6,6 (6,6) procent.

Prognozy

Volkswagen przewiduje, że dostawy koncernu dla klientów w 2020 roku z powodu trudnej sytuacji rynkowej utrzymają się mniej więcej na poziomie poprzedniego roku. Wyzwaniem będą gorsza koniunktura, rosnąca konkurencja, niepewna sytuacja na rynkach surowcowych i walutowych, a także wyższe wymagania w dziedzinie emisji. Spodziewamy się, że w 2020 roku przychody koncernu Volkswagen ze sprzedaży będą wyższe od ubiegłorocznych do 4 procent, a wyniki działu samochodów osobowych nieznacznie przekroczą ubiegłoroczną wartość. Zakładamy, że operacyjna stopa zwrotu koncernu i działu samochodów osobowych wyniesie w 2020 roku między 6,5 a 7,5 procent. W dziale samochodów dostawczych spodziewamy się nieco niższych przychodów ze sprzedaży i zakładamy operacyjną stopę zwrotu na poziomie od 4,0 do 5,0 procent. W dziale Power Engineering spodziewamy się przychodów na poziomie poprzedniego roku i zmniejszenia straty operacyjnej. W wypadku działu usług finansowych koncernu liczymy się z przychodami i zyskiem operacyjnym na ubiegłorocznym poziomie.

Na wyniki przedstawione w powyższej prognozie mogą mieć wpływ – oprócz ryzyk przedstawionych wyżej – także m.in. napięcia i konflikty geopolityczne, a także epidemie w różnych krajach i regionach świata, jak np. rozprzestrzeniający się obecnie koronawirus, którego skutki dla gospodarki są ściśle monitorowane.





