Groupe CAT świętuje 30-lecie działalności w Polsce

Groupe CAT, wiodący dostawca usług logistycznych w Polsce, z dumą obchodzi swoje 30ste urodziny. Od trzech dekad firma konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku, dostarczając innowacyjne i kompleksowe rozwiązania logistyczne dla szerokiego grona klientów.

W ostatnim czasie w warszawskim Skyfall odbyła się uroczysta gala, będąca oficjalnym zwieńczeniem obchodów 30-lecia obecności Groupe CAT na polskim rynku. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi oraz przyjaciele firmy, którzy wspólnie świętowali ten wyjątkowy jubileusz.

Trzy dekady sukcesów i innowacji

Groupe CAT tworzona w Polsce m.in. przez CAT LC Polska jest doświadczonym operatorem logistycznym należącym do międzynarodowego koncernu Groupe CAT z siedzibą we Francji, oferującym kompleksowe usługi logistyczne w zakresie łańcucha dostaw.

Groupe CAT – zarówno na rynku polskim, jak i na wielu rynkach europejskich – zyskała reputację jednego

z liderów w branży TSL. Przez ostatnie trzy dekady Groupe CAT nieustannie się rozwijała, adaptując się do dynamicznie zmieniającego się rynku transportowego i logistycznego. Firma była pionierem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, takich jak dostawy nocne, bezkontaktowe dostawy dzięki samoobsługowym skrzynkom CATNightBox, BikeCAT, czyli logistyka jednośladów, w tym transport realizowany

z wykorzystaniem specjalistycznej palety „CATcradle” adaptowalnej do każdego gabarytu pojazdu, bez potrzeby dodatkowego zabezpieczenia, wprowadzeniu dostaw ekspresowych TopCAT i wielu innych rozwiązań, które wdrożono usprawniając logistykę branży automotive oraz innych branż polskiej

i europejskiej gospodarki. Firma nieustannie inwestowała i inwestuje w rozwój technologii, flotę i procesy logistyczne. Dzięki temu udało się zbudować solidną pozycję na rynku i zdobyć zaufanie klientów nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie będąc częścią międzynarodowej sieci Groupe CAT.

Gala z okazji 30lecia Groupe CAT w Polsce – celebracja sukcesów i uznanie dla klientów, partnerów biznesowych i pracowników

Podczas gali Tomasz Zarzycki – CEE Region Managing Director, Katarzyna Skrzypczak – Operational Director CAT LC Polska oraz Edoardo Cumino – Commercial Director Groupe CAT podkreślali znaczenie kluczowych czynników sukcesu firmy – szybkości, elastyczności, kompleksowości i bezpieczeństwa, niezwykłej kultury organizacyjnej stawiającej w centrum człowieka i zespół oraz wartości, którymi firma kieruje się na co dzień – zaangażowania, innowacyjności, etyki i zrównoważonego rozwoju. W przemówieniu otwierającym, podkreślono, że zrównoważony rozwój jest fundamentem działalności Groupe CAT, obejmując równowagę między celami ekonomicznymi, troską o środowisko oraz odpowiedzialnością społeczną.

„Przez te 30 lat zmieniło się prawie wszystko, ale jedna rzecz została taka sama – misja naszej firmy, w którą niezmiennie szczerze wierzę, a mówi ona o zrównoważonym rozwoju, tzn. takim który jest nie tylko skoncentrowany na wynikach finansowych, ale też na budowaniu odpowiedzialności społecznej i na odpowiedzialności za środowisko naturalne, a także na rozwoju, czyli stawania się lepszym każdego dnia. A stajemy się lepszym dzięki klientom, dzięki naszym dostawcom i dzięki naszym pracownikom” – powiedział Tomasz Zarzycki podczas przemówienia otwierającego Jubileusz 30lecia firmy.

Poza licznymi podziękowaniami skierowanymi w stronę pracowników, klientów i partnerów biznesowych, podczas gali wręczono statuetki klientom i dostawcom, którzy jak podkreślał Tomasz Zarzycki oraz Katarzyna Skrzypczak przez tych 30 lat współtworzyli i nadal współtworzą historię i sukcesy firmy.

„Bez Was nie byłoby nas. Jak powiedział Henry Ford – Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, a wspólna praca to sukces” – podkreślili Tomasz Zarzycki i Katarzyna Skrzypczak kierując te słowa zarówno do obecnych podczas gali klientów, jak i dostawców i pracowników Groupe CAT w Polsce.

