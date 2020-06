Globalne wyniki sprzedaży Volvo Cars w maju

Firma Volvo Cars sprzedała w maju 44 830 samochodów, co stanowi spadek o 25,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Choć w Europie sprzedaż nie powróciła jeszcze do poziomu sprzed pandemii, widać jednak pozytywny trend. W kwietniu europejska sprzedaż Volvo spadła o ponad 66,8% (kwiecień 2020 do kwietnia 2019). W maju spadek wyniósł -49,6% (maj do maja). Odmrażanie gospodarek kolejnych krajów powinno sprawić, że sprzedaż na starym kontynencie będzie rosnąć. W Stanach Zjednoczonych sprzedaż odradza się szybciej niż oczekiwano, ponieważ więcej stanów złagodziło wprowadzone ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Sprzedaż w USA w maju wyniosła 9 519 samochodów, co oznacza spadek o 2,5% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Dla porównania – jeszcze w kwietniu spadek sprzedaży wnosił -53,8% (kwiecień do kwietnia). Poluzowanie ograniczeń niemal natychmiast wpłynęło na odbicie sprzedaży aut naszej marki. Sprzedaż w Chinach w maju osiągnęła 15 132 samochodów, co stanowi wzrost o 21,8 % w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Jest to drugi miesiąc z rzędu, w którym rynek chiński odnotowuje 20% wzrost sprzedaży szybko odrabiając straty z początku roku. Po pierwszych pięciu miesiącach roku spadek sprzedaży wynosi już tylko -7,1% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Na sprzedaż w Europie w maju nadal wpływały ograniczone ruchy w wyniku pandemii koronawirusa, ale wykazywały oznaki ożywienia w porównaniu z poprzednim miesiącem, gdy zaczęło się otwierać coraz więcej krajów w regionie. Sprzedaż Volvo Cars w Europie osiągnęła w maju 14 965 samochodów, czyli o 49,6 % mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku sprzedaż spadła o 34,3 % rok do roku. W okresie od stycznia do maja globalna sprzedaż Volvo Cars osiągnęła 208 479 samochodów, co oznacza spadek o 25% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Maj jest kolejnym miesiącem, w którym możemy mówić o pełnej dominacji SUV-ów w sprzedaży Volvo. Najlepiej sprzedające się modele naszej marki to kolejno XC60, XC40 i XC90. Odpowiadają za 68,5% całej sprzedaży. Po pierwszych trzech miesiącach zeszłego roku miały udział 61%. Dwukrotnie wzrósł udział hybryd ładowanych z gniazdka w całej sprzedaży.