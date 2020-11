FPT Industrial, IVECO i Snam zawarli umowę dotyczącą dekarbonizacji transportu z wykorzystaniem biometanu i wodoru

San Donato Milanese (Ml)/Turyn, 12 listopada 2020 r.

FPT Industrial i IVECO, dwie marki CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI/Ml: CNHI), projektujące i produkujące, odpowiednio – zespoły napędowe i pojazdy użytkowe, wraz ze Snam, jednym z czołowych na świecie operatorów infrastruktury energetycznej, podpisały list intencyjny w sprawie technologicznej i handlowej współpracy na rzecz dekarbonizacji sektora transportu we Włoszech i na świecie z wykorzystaniem biomobilności (biogaz i gaz ziemny) oraz wodoru.

List intencyjny jest przede wszystkim wezwaniem do współpracy między trzema partnerami — działającymi na całej długości łańcucha dostaw, od silników (FPT Industrial) i pojazdów użytkowych (IVECO) po infrastrukturę i usługi dystrybucyjne (Snam poprzez Snam4Mobility) — w zakresie promowania centralnej roli mobilności opartej na zasilaniu gazem ziemnym (bioCNG i bioLNG) oraz wodorem. Celem nowych modeli biznesowych będzie zaoferowanie kompleksowych rozwiązań dla lekkich i ciężkich pojazdów użytkowych oraz autobusów.

Realizowana przez partnerów koncepcja zintegrowanej i zrównoważonej mobilności obejmuje promowanie alternatywnych napędów oraz strategię wspólnego rozwijania pojazdów i sieci dystrybucji. Współpraca będzie dotyczyła również analiz na potrzeby planów i eksperymentów z innowacyjnymi rozwiązaniami, technologiami i infrastrukturą tankowania dla flot i klientów z mniejszym taborem.

Ponadto FPT Industrial, IVECO i Snam planują współpracę nad projektami w zakresie zrównoważonej mobilności w lokalnym transporcie publicznym i przedsiębiorstwach komunalnych. W tym kontekście dalsze inicjatywy łączące zaangażowanie i współdziałanie z instytucjami na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim będą miały na celu ułatwienie ekspansji rozwiązań zrównoważonej mobilności opartych na gazie ziemnym i wodorze.

Alessio Torelli, dyrektor generalny Snam4Mobility, powiedział: „Realizując tę umowę, będziemy starali się wzmacniać rolę gazu ziemnego jako dostępnego od ręki rozwiązania pozwalającego na redukcję emisji, wykorzystywać pozycję Włoch jako lidera w tym sektorze oraz rozwijać technologie biometanowe i wodorowe jako kluczowe rozwiązania dla zrównoważonej mobilności w przyszłości, szczególnie w przypadku pojazdów ciężarowych.

Działając poprzez Snam4Mobility, rozbudowujemy infrastrukturę dystrybucji, która już służy biomobilności, a wkrótce będzie także oferować wodór. Poprzez partnerstwa handlowe, takie jak to, które zawarliśmy z FPT Industrial i IVECO, chcemy nawiązywać współpracę z kluczowymi podmiotami w sektorze, żeby rozwijać technologie w łańcuchu wartości na poziomie międzynarodowym, pomagając w zmniejszaniu emisji zanieczyszczeń i osiąganiu celów klimatycznych z korzyścią dla całej społeczności”.

Marco Liccardo, wiceprezes ds. globalnej oferty średnich i ciężkich samochodów ciężarowych w IVECO, oświadczył: „Firma IVECO zawsze była pionierem dekarbonizacji ciężkiego transportu i dąży do osiągnięcia zerowej emisji w tym sektorze. Ta transformacja już się rozpoczęła, a wiodącą rolę odgrywa w niej wodór. Dziś, w rzeczy samej, spoglądamy w przyszłość, wiedząc, że gaz ziemny i biometan są podstawowym czynnikiem otwierającym drogę do stosowania wodoru — paliwa, które wydaje się odpowiednim rozwiązaniem dla transportu długodystansowego, zważywszy na ambitne europejskie cele ograniczenia emisji do 2025 roku. Nowe partnerstwo jest też spójne z założeniami projektu dotyczącego wprowadzenia na rynek samochodu ciężarowego zasilanego ogniwami paliwowymi do 2023 roku, który realizujemy wspólnie z firmą Nikola. Dlatego też współpraca ze Snam oznacza kolejny krok na drodze zaangażowania IVECO w zrównoważoną mobilność i stanowi okazję do rozwoju niezbędnej infrastruktury we włoskim łańcuchu dostaw”.

Pierpaolo Biffali, wiceprezes ds. inżynierii produktów, FPT Industrial, powiedział: „Zawsze byliśmy pionierami w dziedzinie alternatywnych silników i mamy 20‑letnie doświadczenie w rozwijaniu technologii gazu ziemnego. Jesteśmy liderem na rynku, który sprzedał ponad 50 000 silników na metan i biometan oraz oferujemy najmocniejszy, w zasilany w 100% gazem ziemnym silnik do pojazdów przemysłowych: Cursor 13 o mocy 460 KM. Już teraz nasze silniki zasilane biometanem mogą ograniczyć emisję CO2 praktycznie do zera, przyczyniając się do stawienia czoła zmianom klimatu. Uważamy, że w średnim i długim okresie wodór jest kluczowy, szczególnie dla sektora transportu dalekodystansowego. Jako dowód naszego zaangażowania w technologię wodorową FPT Industrial i IVECO uczestniczą H2Haul (europejskim projekcie wprowadzenia i wykorzystywania w transporcie drogowym samochodów ciężarowych zasilanych wodorem), dostarczając zeroemisyjnych rozwiązań dla transportu ciężkich ładunków. Badania prowadzone w ramach tej inicjatywy przyniosą znaczące rezultaty, torując drogę do rozwoju tego typu technologii w niezbyt odległej przyszłości. Jesteśmy pewni, że dzięki temu porozumieniu wspólnie możemy tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość”.

Umowa może być wstępem do dalszych wiążących ustaleń, w których strony określą warunki realizacji projektów.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) jest globalnym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, z ugruntowanym doświadczeniem branżowym, szeroką ofertą produktów i przedstawicielstwami na całym świecie. Każda z marek należących do Spółki cieszy się międzynarodową renomą w poszczególnych sektorach: Case IH, New Holland Agriculture i Steyr ― ciągniki i maszyny rolnicze; Case i New Holland Construction ― maszyny do robót ziemnych; Iveco ― pojazdy użytkowe; Iveco Bus i Heuliez Bus ― autobusy i autokary; Iveco Astra ― pojazdy przeznaczone do eksploatacji w kamieniołomach i na placach budowy; Magirus ― pojazdy pożarnicze; Iveco Defence Vehicles ― pojazdy dla wojska i służb obrony cywilnej oraz FPT Industrial ― silniki i układy przeniesienia napędu. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.cnhindustrial.com .

Snam jest jednym z największych na świecie operatorów infrastruktury energetycznej i jedną z największych włoskich spółek notowanych na giełdzie pod względem kapitalizacji rynkowej. Za pośrednictwem międzynarodowych spółek zależnych Snam działa również w Albanii, Austrii, Chinach, Francji, Grecji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Wielkiej Brytanii. Spółka ma największą sieć przesyłu gazu ziemnego i zdolność magazynowania na rynku europejskim, a także jest jednym z głównych operatorów regazyfikacji. W ramach planu o wartości 6,5 mld euro do 2023 r. Snam inwestuje 1,4 mld euro w projekt SnamTec, skupiając się na innowacjach i nowych przedsięwzięciach w obszarach transformacji energetycznej, takich jak zrównoważona mobilność, biometan i efektywność energetyczna. Celem Snam jest również umożliwienie i promowanie rozwoju technologii wodorowych jako sposobu na dekarbonizację w sektorze energetycznym i przemyśle. Model biznesowy Snam opiera się na zrównoważonym wzroście, przejrzystości, promowaniu uzdolnionych kadr i różnorodności oraz rozwoju społecznym obszarów lokalnych poprzez inicjatywy Fondazione Snam. www.snam.it

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com