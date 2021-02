Ford zainwestuje 1 mld USD w fabrykę w Niemczech

Ford ogłosił rozpoczęcie transformacji swojego zakładu w Kolonii. W ramach projektu o wartości 1 mld USD powstanie Centrum Elektryfikacji Ford Cologne Electrification Center.

Nowo utworzone Centrum Elektryfikacji w Kolonii będzie ukierunkowane na produkcję pojazdów elektrycznych. Pierwszy produkowany w Europie seryjny całkowicie elektryczny samochód osobowy przeznaczony na rynek europejski zjedzie z linii montażowej w Kolonii w 2023 roku – poinformował Ford

Marka zobowiązała się, że do połowy 2026 roku pełna europejska gama pojazdów osobowych Forda będzie mogła poruszać się z zerową emisją spalin (silniki elektryczne lub hybrydowe plug-in), a do 2030 roku planowane jest stuprocentowe przejście na napędy w pełni elektryczne. Analogicznie do 2024 roku cała gama pojazdów dostawczych Forda będzie zdolna do jazdy bezemisyjnej, a do 2030 roku dwie trzecie sprzedawanych pojazdów dostawczych ma być w pełni zelektryfikowanych lub wyposażonych w napęd hybrydowy plug-in.

Źródło: www.evertiq.pl