Ford wraz z 3M i GE produkuje sprzęt medyczny

Ford Motor Company, 3M i GE Healthcare współpracują przy szybkim zwiększaniu produkcji pilnie potrzebnego sprzętu medycznego i materiałów dla osób walczących z koronawirusem i pacjentów.

Ford współpracuje z 3M przy produkcji na dużą skalę aparatów filtrujących PAPR (Powered Air-Purifying Respirators). Przedsiębiorstwa pracują nad nowym projektem wykorzystującym części obu firm, aby zaspokoić pilne zapotrzebowanie na ratowników i pracowników służby zdrowia;

Ford analizuje obecnie możliwość produkcji PAPR nowej generacji w jednym ze swoich zakładów w Michigan, co potencjalnie może zwiekszyć produkcję realizowaną przez 3M nawet dziesięciokrotnie.

Ford współpracuje też z GE Healthcare nad zwiększeniem produkcji uproszczonej wersji istniejących wentylatorów GE Healthcare. Również ten sprzęt mógłby być wytwarzany w zakładzie Forda, a nie tylko w fabrykach GE.

Co więcej, amerykański zespół Forda tworzy i testuje maski ochronne dla pracowników medycznych, które osłaniają całą twarz, natomiast centrum druku 3D w Redford, w stanie Michigan, wykorzystuje swoje możliwości do wytwarzania komponentów do użytku w sprzęcie do ochrony osobistej.

– Badamy wszystkie dostępne możliwości dalszego zwiększania zdolności produkcyjnych 3M i jak najszybszego dostarczania niezbędnych środków tam, gdzie są najbardziej potrzebne, współpracując w tym celu z innymi firmami, takimi jak Ford – powiedział Mike Roman, prezes zarządu i CEO 3M.

Źródło: www.evertiq.pl