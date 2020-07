Ford ulepsza systemy skomunikowania pojazdów dostawczych: modem, usługi komunikacyjne i aktualizacje bezprzewodowe teraz w standardzie

Ford zapewnia standardowe skomunikowanie z siecią zdecydowanej większości pojazdów dostawczych, pomagając klientom w rozwoju ich firm, podnoszeniu produktywności, optymalizowaniu czasu pracy pojazdów i zachowaniu technologicznej aktualności funkcji i systemów.

Modem FordPass Connect jest teraz standardowo montowany w zdecydowanej większości pojazdów użytkowych Forda, a usługi oferowane w ramach FordPass Connect są teraz bezpłatne w całej Europie.

Dzięki bezprzewodowym aktualizacjom samochody dostawcze dotrzymają kroku postępowi technologicznemu, wprowadzając nowe funkcje, poprawiając jakość, minimalizując przestoje i podnosząc wydajność pracy.

Nowy skuteczniejszy system ochrony działający w czasie rzeczywisty zapewnia właścicielom spokój ducha, chroniąc pojazdy i mienie firm przed kradzieżą.

Ford wyprodukował już na rynek europejski ponad 100 000 skomunikowanych pojazdów dostawczych i spodziewa się, że w ciągu najbliższych trzech lat przekroczy liczbę miliona egzemplarzy.

Modem FordPass Connectjest teraz standardowym wyposażeniem we wszystkich siedmiu podstawowych produktach z gamy pojazdów użytkowych Forda, m.in. w Fordzie Transicie, Transicie Custom i Rangerze. Usługi dla pojazdów skomunikowanych FordPass Connect, które dają dostęp do wielu zdalnych funkcji podnoszących produktywność pojazdu i komfort używania zarządzanych poprzez aplikację na smartfony FordPass Pro, stały się teraz bezpłatne dla właścicieli w całej Europie.

FordPass Connect umożliwił także bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania (OTA), zapewniające aktualność systemów pojazdów dostawczych wraz z wszystkimi przyszłymi udoskonaleniami.

Tryb ochrony, nowy system bezpieczeństwa dostępny za pośrednictwem aplikacji FordPass Pro, będzie pierwszą nową funkcją aktywowaną przez aktualizacje OTA. Tryb wzmocnionej ochrony – kiedy wejdzie na rynek pod koniec 2020 r. – będzie monitorować pojazdy dostawcze w czasie rzeczywistym, ostrzegając właścicieli o wszelkich potencjalnych naruszeniach ich bezpieczeństwa.

– Komunikacja jest podstawą naszej misji wprowadzenia gamy inteligentnych samochodów, na miarę wyzwań stawianych przez świat domagający się inteligentnych rozwiązań. Niedawno wyprodukowaliśmy nasz 100 000 samochód dostawczy skomunikowany z siecią i spodziewamy się, że w ciągu najbliższych trzech lat przekroczymy liczbę miliona egzemplarz – powiedział Mark Harvey, dyrektor w Commercial Vehicle Mobility, w Ford of Europe. – Jesteśmy rynkowym liderem dzięki szerokiej gamie innowacyjnych systemów komunikujących pojazdy, których celem jest pomaganie naszym klientom w rozwoju firm – bez względu na to, jak trudna jest droga.

Technologia FordPass Connect

Modem FordPass Connect łączy bezprzewodowo pojazdy Forda z Internetem, dzięki czemu mogą one korzystać z aktualizacji OTA i aplikacji zarządzających usługami dla pojazdów skomunikowanych, m.in. FordPass Pro, a także z rozwiązań telematycznych, jak Ford Telematics i Data Services.

Modem FordPass Connect, będący wcześniej elementem wyposażenia opcjonalnego w wielu pojazdach użytkowych Forda, jest teraz montowany standardowo w modelach: Ford Transit, Transit Custom, Tourneo Custom, Transit Connect, Tourneo Connect, Fiesta Van i Ranger. Klienci flotowi, którzy zakupili modele Transit Courier i Tourneo Courier będą mogli uzyskać dostęp do usług telematyki Forda tylko używając modemu oferowanego jako akcesorium montowane w ramach oferty posprzedażowej.

Subskrypcja modemu FordPass Connect jest teraz bezpłatna dla kierowców w całej Europie. Jedną z funkcji pojazdu skomunikowanego jest możliwość korzystania z aplikacji FordPass Pro na smartfony. Przedstawiona w ubiegłym roku aplikacja FordPass Pro jest skierowana specjalnie do właścicieli małych przedsiębiorstw, którzy posiadają od jednego do pięciu samochodów. Umożliwia im zarządzanie, monitorowanie i kontrolowanie swojej floty pojazdów użytkowych Forda za pomocą smartfonu.

Ford Telematics i Ford Data Services oferują większym klientom flotowym kompleksowe, płatne usługi dla pojazdów skomunikowanych, które pomagają w zarządzaniu czasem eksploatacji pojazdu oraz poprawiają jego efektywność, dzięki dostępowi do danych pojazdu i integracji z systemami podmiotów uczestniczących w zarządzaniu floty.

Bezprzewodowe aktualizacje on-line

Regularne aktualizacje oprogramowania gwarantują utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i wydajność systemów oraz podzespołów pojazdu.

Teraz, dzięki bezprzewodowym aktualizacjom, Ford może oferować właścicielom pojazdów użytkowych nowe systemy i udoskonalenia w sposób niezauważalny, bezproblemowy i natychmiast po ich wdrożeniu – bez konieczności wizyty u sprzedawcy lub w serwisie.

Tryb ochrony Pro w FordPass

Tryb ochrony Guard Mode to system zwiększający bezpieczeństwo pojazdu, zarządzany za pośrednictwem aplikacji FordPass Pro. Dzięki niemu właściciel, kierowca, operator małej floty mogą być ostrzegani w czasie rzeczywistym o potencjalnym naruszeniu bezpieczeństwa w ich pojazdach.

Jeśli aktywowany po godzinach pracy lub w weekend tryb ochrony wykryje, że ktoś wsiada do wnętrza pojazdu, otwiera maskę lub uruchamia silnik – wysyła powiadomienie push odczytywane na smartfonie właściciela. System zapewnia również dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą kluczy lub ich podrobieniem, ostrzegając, jeśli drzwi zostaną odblokowane lub ktoś zaczął korzystać z kluczyka, co nie załączyło konwencjonalnego alarmu pojazdu.

Tryb ochrony Guard Mode w tym roku pojawi się w Europie w pojazdach dostawczych, których właściciele skorzystają z FordPass Pro i będzie pierwszą funkcją aktywowaną poprzez bezprzewodowe aktualizację oprogramowania OTA w pojazdach kupionych wcześniej.



Efektywność za kierownicą dzięki SYNC 3 z AppLink

Partnerzy Forda oferują ponadto klientom biznesowym wiodące na rynku usługi online, dające dostęp do oprogramowania podnoszącego produktywność za kierownicą. System łączności i rozrywki SYNC 3 z AppLink umożliwia kierowcom bezpieczne i wygodne sterowanie aplikacjami wgranymi na smartfon za pośrednictwem dużego wyświetlacza dotykowego i intuicyjnych poleceń głosowych.

System SYNC 3 z AppLink w pojazdach dostawczych Forda, poza obsługą Apple CarPlay i Android Auto, umożliwia większą integrację obsługiwanym aplikacjom na smartfon. SYNC 3 umożliwia teraz łączność bezprzewodową aplikacji AppLink ze smartfonem poprzez Bluetooth. Obecni partnerzy AppLink oferują popularne usługi nawigacyjne, takie jak what3words, Waze i Sygic Truck Navigation, a firma Cisco Webex pomaga kierowcom pozostać w kontakcie ze współpracownikami i klientami, gdziekolwiek się znajdują.

Najnowszym partnerem, który dołączył do rodziny AppLink, jest Braintoss, aplikacja zwiększająca produktywność, która pomaga chwytać i organizować pomysły w drodze, dzięki funkcji transkrypcji mowy na tekst, który można następnie wykorzystać w korespondencji i otworzyć jako e-mail lub zanotować w menedżerze zadań.

Lider segmentu pojazdów dostawczych

Ford jest nadal liderem w segmencie aut użytkowych w Europie, a udział w rynku w pierwszym kwartale 2020 r. wzrósł do 15 procent. W 2019 roku Ford wprowadził nową generację zelektryfikowanych i wyposażonych w systemy łączności furgonów Transit i Transit Custom, opracowanych by pomóc przedsiębiorstwom w rozwijaniu ich działalności w nowoczesnym środowisku operacyjnym. Gama samochodów Transit Custom Hybrid – w tym Transit Custom Plug-In Hybrid i EcoBlue Hybrid – to zdobywcy nagrody International Van of the Year 2020.



Źródło: www.mototarget.pl