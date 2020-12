Ford Mondeo auto dla firmy: pięć powodów, dla których warto je wybrać

Głęboki efekt wizualny dzięki zmianie kształtu grilla to nie jedyne zmiany, jakie zaszły w wyglądzie nowego Forda Mondeo. Poszczególne wersje wyposażenia można odróżnić między innymi dzięki detalom zewnętrznym: chromowane listwy zobaczymy w Titanium, czarne wykończenie wylotów powietrza w wersji ST-Line, a satynowe detale – w Vignale. Dla pełnej gamy Mondeo można także zobaczyć nowe opcje kolorów nadwozia Urban Teal. Na uwagę zasługuje także sportowy kształt zderzaka z wyrazistym spojlerem oraz nowy kształt świateł (przeciwmgielnych i do jazdy dziennej) LED.

Na uwagę zasługuje także wnętrze: możemy zobaczyć tam nowe tkaniny oraz tapicerkę siedzeń, a także nowy wygląd klamek drzwi oraz ozdobne elementy wykończenia, unikalne dla poszczególnych modeli. Dzięki lepszemu wkomponowaniu konsoli w deskę rozdzielczą Mondeo zyskał stylistykę charakterystyczną dla auta sportowego. Eleganckie pokrętło służące do obsługi ośmiostopniowej skrzyni biegów pozwoliło także na uzyskanie dodatkowe miejsca na port USB.

Pojemność i zwinność

Kluczowym dla wielu przedsiębiorców kryterium jest pojemność bagażnika. Nowy Ford Mondeo w wersji Hybrid kombi oferuje ładowność 403 litrów. Po złożeniu tylnej kanapy może ona wzrosnąć aż do 1508 litrów. Warto przy tym wspomnieć, że zazwyczaj pojazdy z napędem hybrydowym dysponują niewielkim bagażnikiem z uwagi na duże akumulatory. W przypadku nowego Forda Mondeo udało się zwiększyć przestrzeń dzięki nowatorskim rozwiązaniom i innej niż zazwyczaj konstrukcji.

Komfort jazdy i bezpieczeństwo gwarantuje adaptacyjny tempomat wyposażony w funkcję Stop-and-Go. Takie narzędzie pozwoliło na zwiększenie płynności podczas jazdy w ruchu miejskim, m.in. dzięki możliwości automatycznego ruszenia za pojazdem jadącym przed nami. Z kolei jazdę po autostradzie usprawnia automatyczny ogranicznik prędkości. Całości dopełnia zastosowanie inteligentnego napędu na wszystkie koła (AWD). Monitoring warunków jazdy umożliwia optymalizację przyczepności w zależności od nawierzchni. W krytycznych sytuacjach system rozdziela moment obrotowy połowicznie pomiędzy przednią a tylną osią.

Bezpieczeństwo

Komfort jazdy oraz bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów znacząco zwiększa zastosowanie systemów wspomagających jazdę. Mondeo, oprócz wspomnianych już narzędzi, jest wyposażone w szereg zaawansowanych technologii sprawiających, że prowadzenie auta jest znacznie prostsze i dużo bezpieczniejsze.

Kierowcę wspiera także system wspomagający utrzymanie na pasie ruchu. Usprawnia jazdę po mieście, jak i podróż po autostradach, a aktywny asystent parkowania znacząco poprawi zatrzymywanie się w miejskiej dżungli. Zamiast skupiać się na jeździe, można skoncentrować się na prowadzeniu interesów.

Różnorodne napędy i korzystne ceny

Ford Mondeo po liftingu gwarantuje kierowcom szeroką gamę wyboru silników. W sprzedaży dostępny jest całkowicie nowy Diesel oraz napęd hybrydowy (dostępny również w wersji kombi). Bez względu na wybraną opcję prowadzący otrzymuje auto wyposażone w mocne i naprawdę ekonomiczne silniki. Te współpracują (w zależności od wariantów) z ośmiobiegową przekładnią automatyczną lub sześciobiegową skrzynią ręczną. Maksymalna moc to 187 KM. Ford Mondeo Hybrid posiada dwulitrowy silnik benzynowy (pracujący w cyklu Atkinsona) oraz wspomagający go silnik elektryczny. Wydajność pojazdu zwiększona jest m.in. dzięki SmartGauge (monitoring zużycia paliwa) oraz Brake Coach (zwiększenie wydajność mechanizmu rekuperacji). Z kolei dwulitrowy silnik wysokoprężny EcoBlue dostępny jest w trzech wariantach mocy: 120 KM, 150 KM oraz 190 KM.

Tym co zdecydowanie przekonuje przedsiębiorców, aby Ford Mondeo stał się autem dla firmy jest jego korzystne finansowanie – w tym wypadku to leasing 101% (wyłącznie dla przedsiębiorców) i korzyści nawet do 33 200 tysięcy złotych (w tym rabat do 32 000 oraz pakiet Ford Protect na 3 lata/ 120 000 km w cenie 1200 zł brutto). Z okazji wyprzedaży rocznika 2020 można liczyć nie tylko na niską cenę, ale także na pakiet korzyści. Sprawdźmy przykład Forda Mondeo Trend. W przypadku wyboru wersji silnikiem EcoBlue o mocy 150 KM, klient – zamiast 130 390 złotych, zapłaci 107 390. W przypadku leasingu rata miesięczna wyniesie 1 090 złotych (opłata wstępna 15%, okres leasingu 36 miesięcy). Z kolei z silnikiem hybrydowym kierowca zapłaci 117 890 złotych (zamiast 143 390 zł), a wybierając leasing – 1190 złotych (opłata wstępna 15%, okres leasingu 36 miesięcy). W obu przypadkach może liczyć na trzy lata ochrony gwarancyjnej i Ford Protect oraz ubezpieczenie w promocyjnej cenie już od 2,70% w programie Ford Ubezpieczenia.