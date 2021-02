Ford liderem rynku samochodów dostawczych o DMC do 3,5 tony w styczniu 2021.

Ford Ranger i Ford Transit Custom najczęściej rejestrowanymi modelami w swoich segmentach.

– W styczniu 2021 roku Ford zarejestrował najwięcej w Polsce samochodów dostawczych o DMC do 3,5 tony stając się liderem tego rynku.

– Ford Ranger najpopularniejszym pickupem w Polsce. Zarejestrowano w sumie 114 sztuk, co stanowi aż 57% tego segmentu.

– Model Ford Transit Custom na czele swojego segmentu – odnotował wzrost sprzedaży na poziomie 32,4 proc. i udział w segmencie wynoszący 29 proc.



Najpopularniejszymi modelami w swoich segmentach w ubiegłym miesiącu były Ford Ranger – pickup numer 1 w Polsce oraz Ford Transit Custom.



Według najnowszych danych przygotowanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR najczęściej rejestrowanymi w styczniu 2021 roku samochodami dostawczymi o DMC do 3,5 tony były modele produkowane przez Forda. Marka odnotowała tym samym wzrost liczby ich rejestracji rok do roku o 36,9 proc. (783 sztuki zarejestrowanych pojazdów).



Ford odnotował również największy wzrost udziału na polskim rynku w segmencie aut dostawczych o DMC do 3,5 tony – o prawie 4 punkty procentowe w stosunku do tego samego okresu w 2020 roku i największy udział w rynku – na poziomie 16,94 proc.



– Od 6 lat Ford jest wiodącą marką w sprzedaży samochodów dostawczych w Europie z udziałem rynkowym na poziomie 14,6 proc. Nasze najnowsze wyniki sprzedaży w Polsce to potwierdzenie realizacji strategii, która ma zapewnić marce objęcie pierwszego miejsca na każdym z europejskich rynków. Jesteśmy oczywiście bardzo dumni z naszego wyniku. Równocześnie podkreślam, że mamy wielkie ambicje i cele w tym segmencie. W ich realizacji niewątpliwie pomoże nam szeroka gama samochodów dostawczych, jej elektryfikacja oraz dodatkowe usługi, jak np. FordPass Pro, zwiększające efektywne zarządzanie flotami. Jednak, dla mnie osobiście, najważniejszym elementem wpływającym na sukces w tej dziedzinie jest profesjonalna sieć Transit Centrum oraz specjaliści naszych autoryzowanych serwisów zapewniający najwyższą jakość obsługi – powiedział Piotr Pawlak, Prezes i Dyrektor Zarządzający Ford Polska.



W styczniu 2021 roku, Ford Ranger nadal pozostaje niekwestionowanym liderem swojego segmentu. Zarejestrowano w sumie 114 sztuk amerykańskiego pickupa, aż o 50% więcej niż w styczniu ubiegłego roku. Warto dodać, że łączna ilość wszystkich zarejestrowanych w styczniu w Polsce pickupów to 200 sztuk. Oznacza to, że Ford ma udział w tym segmencie na poziomie 57 proc. To o ponad 40 punktów procentowych więcej niż marka zajmująca drugie miejsce.



Na rewelacyjny wynik Forda złożył się również sukces modelu Transit Custom. Odnotował on wzrost sprzedaży na poziomie 32,4 proc., a udział w segmencie wynoszący 29 proc. pozwolił mu stać się niekwestionowanym liderem w swojej kategorii. W sumie zarejestrowano w styczniu 2021 roku 196 sztuk tego modelu.



Źródło: www.mototarget.pl