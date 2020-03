Flex rozbudował centrum logistyczno-magazynowe w Tczewie

Firma Flex zakończyła kolejny etap rozbudowy swojego parku przemysłowego w Tczewie, na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W czwartek, 26 lutego 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie drugiej części centrum logistyczno-magazynowego firmy Flex w Tczewie.

Koncepcja rozbudowy centrum logistyczno-magazynowego została opracowana w drugiej połowie 2017 roku. Powodem było zapotrzebowanie na miejsce do składowania komponentów i produktów gotowych oraz przestrzeń potrzebną do efektywnego zarządzania procesami logistycznymi i wysyłkami. Do połowy 2019 roku wykonano wszystkie prace ziemne, położono fundamenty i przygotowano całą infrastrukturę kampusu wraz z drogami, chodnikami oraz parkingami. Następnie do końca 2019 r. zakończono budowę konstrukcji budynku, a na początku 2020 r. podłączone zostały wszystkie systemy i instalacje wewnętrzne.

Nowa część centrum logistyczno-magazynowego obejmuje powierzchnię 9000 m kw, w tym 7000 m kw. przestrzeni magazynowej wysokiego składowania, w której można pomieścić 8000 palet. Dodatkowo posiada 8 doków załadunkowych oraz zaplecza socjalno-biurowe, zarówno dla pracowników Flex, jak i kierowców dowożących czy odbierających towary.

Nowa część centrum logistyczno-magazynowego wyposażona została w innowacyjne systemy wspomagające zarządzanie magazynowaniem oraz logistyką komponentów i produktów, w tym m.in. nowoczesny sposób składowania materiału na regałach, autonomiczne wózki do transportu wewnętrznego, czy ścieżka indukcyjna, pozwalająca na automatyczną nawigację wózków pomiędzy regałami.

– Nasz ciągły rozwój napędzany jest przez poszerzanie portfolio naszych klientów, budowanie nowych kompetencji oraz wdrażanie innowacyjnych technologii. W związku z tym, potrzebowaliśmy więcej miejsca na nowe przedsięwzięcia, dlatego otwieramy dziś rozbudowany budynek logistyczno-magazynowy, który wyposażony został w nowoczesne systemy obsługi i kontroli operacji. Jestem bardzo dumny z tego, że Flex w Tczewie już od 20 lat dynamicznie się rozwija i jestem przekonany, że będziemy to kontynuować w następnych latach – mówił podczas uroczystości otwarcia, Janos Lang, dyrektor generalny Flex Poland.

– Cieszę się, że od 20 lat współpracujemy z firmą Flex, która poprzez swoje inwestycje wywiera ogromny wpływ na rozwój regionu. Inwestycje te stworzyły nie tylko 3300 miejsc pracy w spółce, ale pozwoliły także rozwinąć się poddostawcom i kooperantom, którzy dzięki temu mogli rozwinąć swoją działalność tworząc dodatkowe miejsca pracy i poszerzając wachlarz świadczonych usług – dodał Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jak podkreśla Flex w komunikacie, otwarta właśnie nowa część centrum logistyczno-magazynowego znacząco wzmacnia procesy logistyczne i rozszerza pojemność magazynową, rozwijającego się od 2000 roku park przemysłowego Flex w Tczewie. Na terenie parku funkcjonują 4 budynki o łącznej powierzchni przekraczającej 81 000 m kw. Trzy z nich pełnią funkcję produkcyjną. W pierwszym powstają obudowy i części metalowe, w drugim i trzecim odbywa się montaż płytek elektronicznych, modułów oraz gotowych urządzeń elektronicznych, natomiast czwarty to wspomniane wcześniej centrum logistyczno-magazynowe.

Flex w Tczewie, oferuje szereg usług, poczynając od zaprojektowania produktu, poprzez opracowanie i optymalizację linii produkcyjnej, produkcję, aż po kompleksowe usługi dystrybucyjne i logistyczne. Realizuje zamówienia dla znanych na całym świecie marek m.in. z branży telekomunikacyjnej, przemysłowej, wydobywczej, czy elektroniki użytkowej. Klientami firmy są zarówno światowe korporacje, firmy średnie oraz dopiero rozpoczynające działalność. © Flex (dawniej Flextronics) dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania i wytwarzania produktów, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Swoim klientom zapewnia usługi inżynierii, produkcji, zarządzania łańcuchem dostaw w czasie rzeczywistym oraz usługi logistyczne. Flex zatrudnia 200 000 pracowników w 30 krajach na całym świecie.

Źródło: www.evertiq.pl