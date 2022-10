Fit for 55: Europosłowie chcą stacji ładowania co 60 km

Obowiązkowe cele ws. stacji ładowania/tankowania

Europosłowie zgodzili się na ustalenie minimalnych obowiązkowych krajowych celów w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i zwrócenia się do krajów UE o przedstawienie do 2024 r. planu, w jaki sposób to osiągnąć.

Zgodnie z przyjętym tekstem do 2026 r. co najmniej co 60 km wzdłuż głównych dróg UE należałoby rozmieścić elektryczne stacje ładowania samochodów. W przypadku ciężarówek i autobusów te same wymogi miałyby zastosowanie do 2026 r., ale tylko w bazowych sieciach TEN-T. Europosłowie chcą również, aby stacje ładowania pojazdów ciężarowych na bezpiecznym parkingu były szybciej rozmieszczane: dwie stacje ładowania od 2028 r. zamiast jednej od 2031 r., jak proponuje KE. We wszystkich przypadkach niektóre zwolnienia z wdrażania miałyby zastosowanie do regionów najbardziej oddalonych, wysp i dróg o bardzo małym natężeniu ruchu.

Europosłowie sugerują również utworzenie większej liczby stacji tankowania wodoru wzdłuż głównych dróg UE w porównaniu z propozycją KE (co 100 km w przeciwieństwie do co 150 km) i zrobienie tego szybciej (do 2028 r. zamiast do 2031 r.).