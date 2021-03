Firma IVECO dostarczy włoskiej firmie Gruber Logistics flotę ciężarówek IVECO S-WAY LNG przeznaczonych do zrównoważonego transportu

IVECO podpisała umowę z włoskim operatorem logistycznym na dostawę 100 pojazdów zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG), zapewniających doskonałe połączenie wydajności i zrównoważonego rozwoju.

Turyn, 04 marca 2021 r.

Firma IVECO podpisała umowę na dostawę 100 ciężarówek IVECO S-WAY LNG dla włoskiej firmy Gruber Logistics z siedzibą w regionie Alto Adige – jednej z najbardziej innowacyjnych i odnoszących sukcesy firm logistycznych w Europie. Pojazdy zostaną dostarczone za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela IVECO w Bolzano, firmy Gasser Srl.

Dostawa 100 pojazdów zostanie zrealizowana do końca bieżącego roku.

Decyzja Gruber Logistics o przestawieniu części swojej floty na pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi podyktowana jest głęboką troską firmy o środowisko naturalne i jej zobowiązaniem do wniesienia wymiernego wkładu w osiągnięcie celów wyznaczonych przez Unię Europejską.

Do decyzji firmy przyczyniła się również lokalizacja jej historycznej siedziby w obszarze znajdującym się w centrum intensywnej debaty na temat kwestii środowiskowych, która doprowadziła do przyjęcia przez Zgromadzenie Regionu Tyrol ważnych postanowień, mających na celu ograniczenie wpływu zanieczyszczeń generowanych przez ciężkie pojazdy przejeżdżające przez przełęcz Brenner.

Pojazdy IVECO S-WAY LNG były naturalnym wyborem dla firmy Gruber Logistics, która uznała, że tego typu samochody ciężarowe do zastosowań przemysłowych zapewniają zrównoważony rozwój pod względem środowiskowym i ekonomicznym, a także, co najważniejsze, wysoką wydajność. Wspomniane pojazdy zostały wyposażone w technologię zaprojektowaną w celu osiągnięcia znacznej redukcji zużycia paliwa i zanieczyszczeń – obniżenia emisji NO2 o 90% i PM o 95%, a także obniżenia emisji CO2 o 95% w porównaniu z ich odpowiednikami z silnikiem diesla, przy zastosowaniu biometanu.

Martin Gruber, Prezes Zarządu Grupy, wydał następujące oświadczenie: “Naszym celem jest posiadanie najliczniejszej floty w Europie w zakresie zrównoważonego transportu poprzez wykorzystanie istniejących technologii i wspieranie innowacji, tak by nowe technologie o zerowym wpływie na środowisko mogły szybko trafić na rynek. Digitalizacja i zrównoważony rozwój – zarówno społeczny, jak i środowiskowy – są podstawowymi elementami planu rozwoju naszej firmy“.

Carmelo Impelluso, Dyrektor Marki IVECO Europe, skomentował: “Zaufanie, jakim obdarzyła nas Grupa Gruber Logistics, podpisując tak ważną umowę, jest wyraźnym dowodem na istnienie wspólnej wizji przyszłości świata transportu. Jesteśmy pełni podziwu i doceniamy ich dalekowzroczność, cechę, która pozostaje wciąż aktualnym przewodnikiem dla inwestycji firmy na przestrzeni lat, pozwalając jej stać się innowacyjną organizacją, jaką jest dzisiaj. W IVECO jesteśmy zaszczyceni, że możemy przyczynić się do realizacji ambitnych celów grupy w zakresie zrównoważonego wzrostu dzięki produktowi, który łączy w sobie najnowocześniejszą technologię, wydajność i dbałość o środowisko”.

Mihai Daderlat, Dyrektor ds. Rynku włoskiego w firmie IVECO, podsumował: “Umowa z Gruber Logistics po raz kolejny stawia naszą markę wśród liderów zrównoważonej mobilności. Jesteśmy szczególnie dumni z tej umowy z powodu silnych relacji, które łączą nas z tak dużą międzynarodową grupą, oraz ze względu na koncentrację firmy Gruber na kwestiach ekologicznych, co jest w pełni zgodne z celami IVECO”.

Założona w 1936 roku firma Gruber Logistics jest dziś grupą kierowaną przez trzecie pokolenie rodziny Gruber. Posiadając biura w Europie i Azji, firma oferuje swoim klientom szeroką gamę usług w zakresie transportu częściowego, kompletnego i specjalistycznego, transportu lotniczego i morskiego, logistyki i przewozów przemysłowych. Międzynarodowe doświadczenie grupy i dogłębna znajomość krajów, w których działa, pozwala jej na obsługę wielu branż, począwszy od przemysłu stalowego po sektor motoryzacyjny, a także od przemysłu chemicznego po branżę spożywczą i papierniczą.

Firma Gruber Logistics była wspierana przy zakupie przez dystrybutora IVECO Gasser Srl, firmę o ponad 60-letniej historii. Założona przez Franza Gassera, jest obecnie prowadzona przez jego dwóch synów, Alexa i Lukasa, zapewniając ciągłość wartości i zasad, które obowiązywały w niej od samego początku, oraz nieustannie w pełni ukierunkowaną na klienta.

