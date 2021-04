Firma DSR została partnerem stowarzyszonym ITCorner – klastra zrzeszającego firmy technologiczne w Polsce.

ITCorner powstał w 2012 roku we Wrocławiu – mieście, które słynie z przyjaznej atmosfery dla mieszkańców i odwiedzających, ale także jest jednym z największych centrów nowoczesnych technologii informatycznych w Polsce. Stworzona przez ITCorner platforma komunikacji umożliwia szybszą i efektywniejszą wymianę wiedzy i doświadczeń biznesowych pomiędzy zrzeszanymi firmami. Stowarzyszenie wspiera technologiczne również lokalne społeczności oraz współpracuje z przedstawicielami miast i uczelni, a także innymi organizacjami oraz podobnie działającymi klastrami IT. DSR będzie miała zatem zaszczytny, dodatkowy udział we współtworzeniu i rozwoju lokalnych ekosystemów IT oraz w budowaniu kolejnych innowacji technologicznych, a także w promocji nowoczesnych rozwiązań IT z Dolnego Śląska.

DSR S.A. od ponad 15 lat jest dostawcą rozwiązań informatycznych i usług doradczych zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma łączy głęboką znajomość potrzeb polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw z ekspercką wiedzą na temat wykorzystania narzędzi IT, wspierających procesy wytwórcze i dystrybucyjne. Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych m.in. w branżach: spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej, motoryzacyjnej, wyrobów metalowych, elektronicznej i elektrotechnicznej oraz wyrobów konsumenckich. Firma DSR tworzy jedno z największych centrów kompetencyjnych oferujących rozwiązania IT dla przemysłu w Polsce.

DSR 4FACTORY jest unikalnym pakietem oprogramowania wspierającego zarządzanie produkcją stanowiącym efektywne wsparcie w obniżeniu kosztów produkcyjnych oraz zwiększeniu produktywności. Rozwiązania DSR 4FACTORY umożliwiają szybką analizę dostępności zasobów i lepszą organizację pracy oraz sprawne harmonogramowanie i planowanie produkcji. Pomagają także w efektywny sposób wykorzystać zasoby firmy, między innymi dzięki ocenie rzeczywistego wykorzystania maszyn oraz czasu pracy specjalistów. Ponadto umożliwiają usprawnienie procesów produkcyjnych, dając faktyczny obraz kluczowych wskaźników efektywności produkcji.

Rozwiązania DSR 4FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych na drodze do Przemysłu 4.0.