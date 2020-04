Fiat wprowadza nowe elektryczne hulajnogi dla dzieci i dorosłych

Hulajnogi elektryczne cieszą się coraz większą popularnością. To wygodna, ekologiczna i przede wszystkim bezpieczna alternatywa dla miejskiego transportu

Dopasowane na miarę

Hulajnoga Fiat F500-F55 jest pierwszym modelem na rynku dla najmłodszych. Jest w pełni dostosowana do potrzeb dzieci od 8 lat. Waży niewiele ponad 9kg, ma 5,5-calowe koła i dzięki elektrycznemu silnikowi o mocy 120W rozwija prędkość do maksymalnie 12 km/h. Dzięki akumulatorowi o pojemności 4,5 Ah można pokonać na niej do 10 km. Hulajnoga Fiat F500-F55 kosztuje 799 złotych.

Kolejna nowość dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia (które do 16 roku życia mogą z niej korzystać wyłącznie w asyście dorosłych) to największa z dotychczasowych e-hulajnóg Fiat F500-F10. Model został wyposażony w nowoczesny wyświetlacz LED, który pokazuje aktualną prędkość, dzienny przebieg oraz informuje o włączonym oświetleniu, hamowaniu i wybranym trybie jazdy. Pojazd posiada solidną ramę, która uniesie nawet do 140 kg. Silnik 350W pozwala rozpędzić się aż do 25km/h, a litowy 7,5 Ah akumulator zapewnia nawet do 20 km jazdy na jednym ładowaniu baterii. Do wyboru mamy trzy tryby jazdy: zwykły (do 25 km/h), eco (15 km/h) i light (do 10 km/h). Tempo reguluje się specjalną manetką, która umiejscowiona jest na rączce kierownicy, a o bezpieczeństwo na drodze dbają dwa hamulce: elektroniczny hamulec silnika i tarczowy hamulec koła tylnego. Warto też wspomnieć o bardzo przemyślanym systemie składania. Nowy model hulajnogi FIAT F500-F10 ma na tylnym błotniku niewielki uchwyt, o który można zaczepić złożoną kierownicę i zablokować ją w tej pozycji. Hulajnoga Fiat F500-F10 kosztuje 1799 złotych.

Trend na elektryczne pojazdy wydaje się rosnąć z każdym rokiem. Nic dziwnego, skoro pozwalają one w prosty i przyjemny sposób przemieszczać się z miejsca na miejsce. Do tego są lekkie, łatwo je złożyć i przewieźć.

Źródło: www.moto.pl