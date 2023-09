FIAT rozpoczyna produkcję nowego Fiata 600e

Nowy Fiat 600e czerpie z tego, co najlepsze ze światów B i B-SUV, aby zaoferować piękne, radosne

i wyjątkowe wrażenia z jazdy, naznaczając powrót marki do segmentu B. Samochód jest idealnym rozwiązaniem dla miłośników miasta i doskonałe ucieleśnienie wartości marki, jakimi są włoski styl

i zrównoważony rozwój. Model wyróżnia się doskonałymi możliwościami elektrycznymi, jego zasięg wynosi ponad 400 km w cyklu mieszanym według normy WLTP i ponad 600 km w cyklu miejskim oraz oferuje najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa. Dostępny w 2 różnych wariantach w pełni elektrycznego napędu – Nowy Fiat 600e La Prima i Nowy Fiat (600e)RED – nowy model jest przyjaznym rozwiązaniem dla rodziny, pozwalającym w pełni doświadczyć prawdziwego włoskiego Dolce Vita, dbając jednocześnie o środowisko i troszcząc się o sprawy społeczne.

O zakładzie Stellantis w Tychach

Zakład w Tychach rozpoczął działalność w 1975 roku, jako producent samochodów marki FIAT. Obecnie zakład w Tychach prowadzi produkcję w systemie trzyzmianowym, zatrudniając ponad 2000 osób.

W portfolio produkcyjnym fabryki znajdują się modele nagrodzone europejskim tytułem European Car of the Year, do których należą: Jeep Avenger w 2023 roku, Fiat 500 w 2008 roku i Fiat Panda w 2004 roku. Produkcja prowadzona jest w oparciu o system Stellantis Production Way, dzięki któremu fabryka skutecznie realizuje zadania w każdym obszarze działalności, w tym jakości i efektywności energetycznej, z pełnym zaangażowaniem pracowników. Od momentu uruchomienia produkcji w 1975 roku do grudnia 2022 roku zakład w Tychach wyprodukował imponującą liczbę 10.8 mln samochodów.

Źródło: https://www.media.stellantis.com/pl-pl