FELIETON: z teczki szkodowej Tomka: WOŚP.

Szkody tym razem nie opisze żadnej. Będzie raczej o radości i wspólnym działaniu. Jak Państwu wspominaliśmy, Polska Izba Motoryzacji zaangażowała się także w działania 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed kielecką restauracją Penne Grande un vero Ristorantino Italiano i zarazem klubem muzycznym Chicago Organ Music Club ristorantino italiano zjawili się przedstawiciele szeroko rozumianej braci zrzeszającej cztery a nawet dwa koła. Kieleckie Klasyki Auto & Moto, 4×4 koła, rower Wigry 3. Przed godz. 13 załogi zaczęły ustawiać się na ulicy Słowackiego. Muzyka ze starego kaseciaka, rozmowy no i kwesta. Rześkie powietrze, ale słoneczna aura pozwoliły na bardzo przyjemne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. W programie oprócz oglądania zgromadzonych pojazdów, właściciel klubo – restauracji zadbał także o doznania kulturalno – kulinarne. I o to przecież chodziło. Na scenie klubowej zagościli artyści, którzy przygotowali świetny koncert, a kuchnia wyśmienite dania. Wspólnie z artystami występującymi na scenie powzięliśmy wspólna inicjatywę. Baner Polskiej Izby Motoryzacji posłużył jako nośnik pierwszych autografów artystów. Będzie on na każdej współorganizowanej przez Polską Izbę Motoryzacji inicjatywie, gdzie występować będą artyści, których to prosić będziemy o autografy z danego wydarzenia. A w 2021 roku na 29 finale WOŚP wystawimy nasz banerek na licytację. Serdeczne podziękowania w imieniu Polskiej Izby Motoryzacji składam wszystkim uczestnikom, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania Jacka Klesyka, właściciela restauracji i Michała Stefaniaka (Miśka) – naszego grupowego przyjaciela. Jak widać wspólne działania Kieleckich Klasyków i Polskiej Izby Motoryzacji przyniosło kolejną ciekawe wydarzenie.

Poniżej obiecana fotorelacja.

Z eksperckim pozdrowieniem:

Tomasz Szydlak – Polska Izba Motoryzacji.