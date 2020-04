FELIETON: z teczki szkodowej Tomka: „likwidacja szkody w dwóch aktach”

Akt pierwszy: „Pojechali po bandzie ”

Pomimo zastoju w wielu branżach, na swoim podwórku widzę dość duży ruch. Czy dobrze? Nie wiem. Jednak wiem na pewno, że jeżeli ja mam dużo pracy to znaczy że jest… źle niestety.

Obsługuję serwis samochodowy wykonujący dziesiątki napraw miesięcznie. Co do zasady, naprawy gdzie płatnikami są towarzystwa ubezpieczeniowe są płatnikami zarówno z polis OC jak i AC obejmuje wszystkich krajowych ubezpieczycieli jak i wielu zagranicznych. Warsztat ma świetnie przygotowaną pod względem merytorycznym kadrę, prawidłowo przygotowaną dokumentację nie budzącą zastrzeżeń, zarówno w postępowaniach przed sądowych jak i sądowych. Zlecenia cesje (przelewy wierzytelności jak kto woli), wszystko na fakturze nie budzące wątpliwości. Jednak zdarzyło się tak, że trafili się tacy, którzy stwierdzili, że jest całkowicie inaczej.

W miesiącu marcu 2020 roku zwróciłem się do firmy A… sp. z o.o. z/s w Warszawie, będącej reprezentantem irlandzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego G….. z wnioskiem o wydanie akt szkodowych do trzech szkód w związku z niedopłatą odszkodowań po naprawach pojazdów. Firma A… zauważyła, że mój wniosek nie może być uwzględniony, ponieważ nie załączyłem stosownego pełnomocnictwa. I tutaj szacuneczek. Rację mieli. Druk pełnomocnictwa powędrował do mojego klienta i powrócił opatrzony w pieczęć firmową, podpis prezesa zarządu, potwierdzony dodatkowo jego pieczęcią imienną. I takie pełnomocnictwo powędrowało do teczek szkodowych trzech likwidowanych przez A… sp. z o.o. teczek szkodowych. I wydawać by się mogło, że kłopot zażegnany gdyby nie fakt, że jeden z likwidatorów napisał iż ani mój mocodawca ani ja nie posiadamy legitymacji czynnej do występowania w niniejszej sprawie…. Oczu dostałem takiego wytrzeszczu niczym pacjent z chorobą tarczycy, czytałem raz, drugi, trzeci……

W końcu nie wytrzymałem i zadzwoniłem do jegomościa na włościach aby sytuację wyjaśnić. Odebrał Pan Paweł, przedstawiłem się, podałem numer szkody i cóż standardowo: „ jakie ma Pan pytania”? Tak więc powiedziałem Panu, że akta chcę bo do sądu czas…. A Pan mi na to, że nie przysługują bo nie jesteśmy poszkodowanym…. Więc ja Panu z pytaniem czy wie co to jest przelew wierzytelności? A on swoje dalej…. Więc moje pytanie kolejne było następujące: „Panie Pawełku a gdzie Pan studia skończył?”. I zaczęło się…. Bo Pan odebrał to jako afront i się rozłączył, ale zapamiętajcie to drodzy Czytelnicy bo ważne będzie w dalszej części mojej opowieści. Po tej rozmowie napisałem bezpośrednio do centrali G…. w dalekiej Irlandii. Po pewnym czasie ponowiłem wniosek, adresując go także do Komisji Nadzoru Finansowego. Jednak z organu nadzorczego raczej odpowiedzi nie dostanę bo G… prowadzi działalność na terenie Polski w ramach swobody działalności. Ale przyszło oficjalne pismo z A…. sp. z o.o. Normalnie PETARDA ! W skrócie, bo jego treść macie załączoną do felietonu. I tak: moje pełnomocnictwo jest nieważne bo treść jest nie taka. Serwis nie ma prawa do niczego oprócz odbioru odszkodowania. Oczywiście to kłamstwo, bo ma świetną cesje i wstępuje w prawa zgodnie z art.509 k.c. AAAAAle najlepsze. Pełnomocnictwo dla mnie ma być w ORYGINALE I NOTARIALNE! Ło kurka wodna… jak by to było w jednej komedii. Pani, która odpisywała zagalopowała się bardzo mocno. Bo od dobrych dwóch lat każdy nośnik, za pomocą którego przekazujemy dokument traktowany jest jak dokument. Mail, płyta CD z treścią, pamięć przenośna etc. A katalog pełnomocnictw szczególnych, bo do takich należą pełnomocnictwa notarialne, w czynnościach prawnych określa ustawa. I tak przez kolejne wersy przechodzimy do kolejnych ciekawostek ale końcówka jest słodka …. Po Pani personalnie poszła w kierunku mojej osoby…..

Akt drugi: „Kabaret”

Końcówka jest niezwykle ciekawa, że znieważałem…, że komunikacja…, że …. a sami sobie przetrzyjcie.

Jeżeli wnioskowanie NIE ŻĄDANIE jak w piśmie kłamie pani A. z firmy A. sp z o. o. jest przestępstwem to je popełniłem reprezentując interesy mojego klienta. Jeżeli znieważeniem jest zapytanie: „Panie Pawełku gdzie Pan kończył studia”? jest przestępstwem, to je popełniłem reprezentując interesy mojego klienta. Jeżeli próba edukacji niedouczonej kadry firmy reprezentującej profesjonalny podmiot jest złe, to zrobiłem źle.

Tylko takiego kabaretu niedorzeczności przekłamań i braku kompetencji nie czytałem dawno. Ciekawe skąd teraz Pani A. z firmy A. sp. z o.o. weźmie orzeczenie wydane w trybie art. 24 kodeksu cywilnego bądź 216 kodeksu karnego? Bo przecież ZNIEWAŻYŁEM PRACOWNIKÓW A. sp. z o.o. A słowo się rzekło, a raczej napisało.

Wiecie dlaczego „Kabaret”? Dlatego, że w innych szkodach mój wzór pełnomocnictwa im nie przeszkadzał i przesyłali mi akta, odpowiadali na wezwania do zapłaty, czy maile. Ale jak się dało ciała i sprawa trafiła do zleceniodawcy to trzeba z problemu wybrnąć. Tylko czy z twarzą? Jak brakuje wiedzy to się idzie w kierunku – wizerunku. Ale cudzego.

Moi klienci to ciężko pracujący przedsiębiorcy, którzy są dodatkowo „szarpani” przez różne rzekomo profesjonalne podmioty. Dopóki będę reprezentował moich partnerów biznesowych, przynajmniej z mojej strony taryfy ulgowej nie będzie.

Przeczytajcie Państwo dokładnie pismo wystosowane przez niezwykle światłą pracownicę firmy A… sp. z o. o., w jak pięknym stylu wprowadza nowe uprawnienia wynikające z przelewu wierzytelności oraz ich brak. Ponoć kodeks cywilny pisze tak: Prawnym skutkiem przelewu jest przejście ze zbywającego na nabywcę wierzytelności wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami (art. 509 § 2 kc) …….

Poniżej link do świetnego opracowania Rzecznika Finansowego opisujące kwestie pełnomocnictw, zarówno dla profesjonalnych pełnomocników jak i tych nie profesjonalnych.

https://mu.rf.gov.pl/59/art-5.html

P.S. Tytuły „aktów” to komentarze ludzi którzy przeczytali treść tego … pisma!? Reszty nie zacytuję. Tak będzie lepiej….

Z eksperckim pozdrowieniem, przy dochowaniu należytej staranności:

Tomasz Szydlak – ekspert Polskiej Izby Motoryzacji.