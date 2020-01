FELIETON: z teczki szkodowej Tomka: „Co podrożało w 2020 roku ” (ja wiem co nie)

Jak w tytule, pozwoliłem sobie na kanwie 15 dni pierwszych 2020 roku na małe ekonomiczne w branży refleksje. Rozmawiałem z wieloma przedsiębiorcami, i tak naprawdę monotematyczność mojego zapytania zakończyła się monotematycznością odpowiedzi. W przeprowadzonej przez moją skromną osobę sondzie dotyczącej podwyżek, najwyżej punktowane były: wynagrodzenia, podatki, energia elektryczna, paliwo, no i gdzieś tam dalej zaczęło się „że lakiery”, „że części”, „że woda”. Respondentami byli właściciele, jak i ludzie powiązani z naprawami blacharsko – lakierniczymi.

Zapoznając się jednak z dokumentacją ubezpieczeniową dotycząca likwidacji szkód ze strony TU nie zdrożały: stawki czynszu najmu pojazdów, jak i stawki Rbh. Fenomen ekonomiczny normalnie. Na przykładzie badanych kalkulacji śmiem twierdzić nawet, że stawki (ich) w wielu przypadkach są niższe od tych proponowanych w roku już ubiegłym. Mało tego, weryfikowane stawki warsztatowe osiągają poziom niższy aniżeli czerwone „mazakowa-nie” w ubiegłym przytoczonym już roku. Jakże piękna byłaby nasza gospodarka w wydaniu specjalistów – ekonomistów – „kreślicieli” z TU. Nieprawdaż ?

I to dla mnie jest mocno zadziwiające. Przy tylu podwyżkach, które z nowym rokiem spadły na przedsiębiorców, również przedsiębiorcy gotują im taki średnio ciekawy model biznesowy. Zastanawiam się, gdzie te wszystkie kodeksy etyki, zasady fair play? Gdzie zapisy kodeksu cywilnego a nawet karnego? Czy prawnicy z ramienia TU nie wiedzą co jest wyzysk? Przykładów takich działań możemy już mnożyć na przysłowiowe pęczki. Mam wrażenie, że na naszym rodzimym rynku pozycja ubezpieczyciela jest tak duża, że nawet centralne organy rządowe czują przed nimi respekt….

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na VW karę 120 mln złotych za tzw. dieselgate. Na dzień pisania tegoż materiału decyzja nie jest prawomocna a grupie VW przysługuje odwołanie do sądu. Jednak dla porównania, jak zerkniemy na stronę UOKiK i popatrzymy na kary nakładane na TU za ich przewinienia to łzy same się do oczu cisną. Zapewniam Was, nie są to łzy szczęścia ale rozpaczy. Bo jakież wrażenie na ubezpieczycielu zrobi kara finansowa 20, 30 czy nawet 60 tysięcy złotych? Przecież to kilka niedopłat…. A przy samochodach ciężarowych, naczepach czy ładunkach to dwie, trzy niedopłaty. Może nadejdzie taka chwila kiedy dowiemy się co jest przyczyną nieudolności (niewydolności) działania organów nadzorujących? Co do zasad,y zapisy prawa mamy całkiem niezłe, do tego dochodzą ratyfikowane przez Polskę umowy i traktaty. I tutaj ze smutkiem stwierdzić muszę, zaczyna robić się mały misz – masz. I to jest może przyczyną takiego działania ? Tzn. brakuje kompetentnych ludzi, którzy by się w nim odnaleźli.

Jest wiele błędów i niedociągnięć w działaniu branży. Brak prawidłowego przeliczania szkód, niewłaściwe naliczanie czasów napraw, materiałów lakierniczych, stosowanie wątpliwej jakości części zamiennych do napraw, mogących skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą warsztatu. Moglibyśmy wymienić szereg czynników wpływających na rentowność. Są warsztaty, serwisy które walczą o swoją każdą ciężko zapracowaną złotówkę, bo do całego wachlarza walorów warsztatu dziś trzeba dodać jeszcze wytrwałość. I tutaj należałoby zapytać co z profesjonalizmem naszych partnerów biznesowych z TU? Co do zasady 2 + 2 daje 4 – od dawna krąży anegdota z pytaniem – jaki wynik MA DAĆ to działanie. Do tego ostatnio przeczytałem liczone już w tysiącach opinie na temat działania TU, i cóż mogę napisać w podsumowaniu: 1,85 punktu na 5 to najwyższa średnia.

Epilog: Kaganiec.

Wszyscy jesteśmy zobligowani do obowiązkowego ubezpieczania się w określonych dziedzinach życia. Jeżeli tego nie zrobimy narazimy się na jeszcze większy gniew finansowy. Przedział kar: zarabiasz najniższą krajową i przyłożą Ci 5 200 zł, a przy zarobkach liczonych w setkach milionów złotych kilkadziesiąt tysięcy, od i cała mała różnica.

Mam nadzieję że 2020 rok będzie przełomowy. Dla wszystkich.

Z eksperckim pozdrowieniem:

Tomasz Szydlak – Polska Izba Motoryzacji.