FELIETON: z teczki szkodowej pomocy drogowej: „Odpowiedź”

Felieton niniejszy jest odpowiedzią na artykułu https://kb.pl/porady/cennik-lawet-zobacz-ceny-pomocy-drogowej-w-calej-polsce/ w którym redaktor postanowił opisać stawkę za odholowanie pojazdu przez pomoc drogową, a towarzystwa ubezpieczeniowe zaczęły cytować ten tekst jako miarodajne źródło stawek i sytuacji rynkowej.



W pierwszej kolejności na pogardę zasługuje sam tytuł artykułu, „pomoce drogowe” (?) oraz sam sposób weryfikacji stawek, na jakiej podstawie zakres świadczonych usług został rozgraniczony na poszczególne województwa. Mówiąc krótko z jaką wiedzą techniczną, na jakiej podstawie, na czyje zlecenie i przez kogo „dokonał analizy rynku”.



Należałoby zwrócić szczególną uwagę, iż branża ta dzieli się na trzy rodzaje usługodawców:

1. TRANSPORT RZECZY – w postaci towaru, samochodu. Najczęściej przedsiębiorca posiadający „transporter (potocznie zwaną lohre) dla przewozu kilku aut jednoczenie, zazwyczaj do 9 aut”.

2. LAWECIARZ – postać, która nie prowadzi działalności o charakterze pomocy drogowej, choć zapewne chciałaby.

3. POMOC DROGOWA – profesjonalna służba, zajmująca się na co dzień usuwaniem skutków awarii, zdarzeń drogowych czy zwykłym zabezpieczeniem i odholowaniem pojazdu dla Kowalskiego, czy też na zlecenie Policji / Straży Miejskiej / Ubezpieczyciela.

AD.1.Dla wykonania transportu pojazdu na terenie kraju, czy prostej czynności samego jego przewozu na terenie miasta – najczęściej wybierany jest „laweciarz”. Najtaniej, najprościej, umówiony po godzinach pracy, dojazd dobrowolny nie robiący nikomu różnicy czy będzie to jutro, pojutrze – główny aspekt CENA. Laweta to zazwyczaj kupiony „chrupek”, aby dorobić do etatu – dostępny przeważnie od 14:00 do 18:00, chyba że dzień pozwoli „popracować” do 21:00.

AD.2.Dla wykonania transportu pojazdów, lub samego importu z zagranicy najczęściej wybierany jest przedsiębiorca świadczący usługi transporterem. Zbierając zamówienie na transport 8-9 pojazdów, otrzymanie honorarium w wysokości 1,50-2,00zł /km x 9 szt. na dystansie 2000 km jest istną żyła złota. Na ogół stawka liczona w tzw. „ryczałcie” 1000,00 zł netto za sztukę x 9 = … dwa „kółka” w tygodniu, można żyć.

AD.3.No i w końcu… my, którzy zabiegamy o zostanie 4 służbą jak w cywilizowanym kraju, choć do tego baaaaaaardzzooo daleko.

Dostępni 24/7, w ciągłej gotowości sprzęt oraz personel, niezależnie od pogody, godziny czy sytuacji, jak ta, którą obecnie wszyscy przechodzimy…

Profesjonalna Pomoc Drogowa, to nie tylko jak dotychczas było to „bezpośrednio” wskazywane przez kierowców „hiena”. To odpowiedzialna branża, niosąca pomoc, której zadaniem jest zabezpieczenie i odholowanie pojazdu, lub sama jego naprawa na drodze, w ten sposób aby kierowca mógł kontynuować podróż. To pomoc w zorganizowaniu niezbędnych kroków, najczęściej od dowozu paliwa, podstawieniu auta zastępczego i odholowania uszkodzonego auta do warsztatu, lub na parking strzeżony celem jego zabezpieczenia.

Dla spełnienia kryteriów, w pełni legalnej pomocy drogowej świadczącej usługi dla potrzeb ubezpieczalni (assistance), komendy miejskiej policji, straży miejskiej czy innych służb, aż po Kowalskiego, wymagane jest posiadanie:

– aktywnej działalności gospodarczej,

– licencji na przewóz rzeczy (wymagane – osoba zarządzająca transportem)

– aktualna polisa, tzw. ubezpieczenie przewoźnika, „OCP”

– dostępność 24/7 – dosłownie, choć u większości motto wskazuje na dostępność usługi 24/7, okazuje się, że jednak nie zawsze tak jest,

– posiadanie parkingu strzeżonego objętego całodobowym monitoringiem,

– ubezpieczenie parkingu strzeżonego,

– dyspozytor* (lekko ubarwione, ale niejednokrotnie ktoś z personelu przejmuje pałeczkę w przyjmowaniu zleceń i dysponowaniu adekwatnego sprzętu)

– różnorakiej gamy sprzętu specjalistycznego, wyposażonego w ostrzegawczą belkę świetlną, wciągarkę. W zależności od specyfikacji firmy, najczęściej są to ciężarówki od 7 ton, niekiedy wyposażone w żuraw samojezdny,

– pełne wyposażenie holowników z aktualną homologacją pasów, zbloczami, rolkami pod urwane koła, trawersy,

– stosowny ubiór ze względów bezpieczeństwa na drodze, a także zachowania BHP wobec otoczenia i sytuacji (szkło, plastiki, olej etc.)

Profesjonalna pomoc drogowa różni się od pozostałych czasem podjęcia zlecenia. Profesjonalny podmiot jest w stanie zadysponować odpowiednie siły i środki niemal natychmiast od chwili otrzymania zlecenia . Zlecenia nawet najbardziej wymagające jest realizowane w znacznie krótszym czasie od „laweciarza”, którzy niekiedy ze względu na niedobór sprzętu, lub brak wyposażenia rozkładają ręce i wracają tak samo szybko jak przyjechali, wiąże się to z posiadanymi umiejętnościami, wiedzą mechaniczną (niekiedy wezwana pomoc drogowa naprawi auto na miejscu) a także dostępnym wyposażeniem.

Kryteriami ubezpieczalni jest posiadanie jak najmłodszej floty holowników, zazwyczaj jest to maksymalnie do 3-5 lat. Nie są oni zainteresowani podmiotem, który jest w posiadaniu 1-2 holowników. Pojazdy te muszą być wyposażone w platformę hydrauliczną (platforma, podłoga opuszczana do asfaltu). Stałe najazdy używane u laweciarzy nadają się wyłącznie do transportu, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, a także względami bezpieczeństwa z holowanego pojazdu nie mają prawa „lać” się płyny eksploatacyjne na jezdnię (płyta holownika jest pełna, stałe najazdy posiadają oczka na pasy transportowe) ze względów bezpieczeństwa, a także zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym.

Choć wiele podmiotów chciałoby uśrednić ceny rynkowe, należy wskazać, że każdy z przedsiębiorców ma własne, indywidualne koszty utrzymania działalności gospodarczej. Koszty te wynikają z obowiązków będących następstwem sporządzonych umów i wytycznych, od ich uzależnienia wobec wieku holownika, po konieczność całodobowej dostępności sprzętu jak i personelu dla obsługi zdarzeń drogowych. Wykonanie usług w określonych ramach cenowych przez ww. portal jest ekonomicznie nie uzasadnione, żaden podmiot gospodarczy prowadzący firmę o charakterze pomocy drogowej nie byłby w stanie „przeżyć” i utrzymać floty holowników przy omówionych stawkach. Badaniem rynku zajmuje się jak co roku Główny Urząd Statyczny, który na podstawie zebranych ankiet przygotował zestawienie na 2020roku i wyznaczył stawkę urzędową – 503,00zł – to koszt usunięcia pojazdu o DMC do 3.5t w granicy miasta bez jakichkolwiek utrudnień.

Bardzo proste wyliczenie niniejszego zestawienia. 503,00zł brutto – dla granic miasta, Kalisza: 150,00zł netto załadunek, 150,00zł netto rozładunek + 5,45zł netto /km za usunięcie pojazdu w granicach miasta, na dystansie max 20km w kółku (dojazd i powrót na bazę). Każde utrudnienie pt. brak koła, uszkodzony układ jezdny, kierowniczy, zablokowana skrzynka biegów czy hamulec ręczny. Pojazd na dachu, w rowie itp. wymaga dodatkowego nakładu czasu pracy + kosztów związanych z jego zabezpieczeniem i załadowaniem.



Prawdą natomiast jest, że po godzinie 20:00 należy spodziewać się droższej usługi o 50%, właśnie z tego względu, że prawdziwych pomocy drogowych, będących osiągalnymi i świadczącymi całodobowe usługi jest stanowczo mniej. Wzrost cen dotyczy w nocy, weekendy oraz święta – wtedy gdy laweciarze są niedostępni …..

A w przyszłości zanim ktoś znów zechce profesjonalistów z pozerami wrzucić do jednego worka niech pomyśli o rzetelności również dziennikarskiej!.

