Faurecia zakończyła przejęcie udziałów w firmie Hell

Faurecia poinformowała, że 31 stycznia 2022 r. zakończyła proces przejęcia pakietu kontrolnego w Hella GmbH & Co. KGaA.

Faurecia nabyła łącznie 79,5% udziałów w firmie Hella, a całkowita wartość transakcji to 5,3 miliarda euro.

Dziś Hella i Faurecia otwierają pierwszy rozdział nowo połączonej Grupy. To przejęcie łączy dwie uzupełniające się i rentowne firmy, tworząc siódmego co do wielkości globalnego dostawcę branży motoryzacyjnej z portfolio wysoce zaawansowanych technologii. Nasze ambicje dotyczące wysokości sprzedaży Grupy na 2025 r. w wysokości 33 miliardów euro stanowią wyzwanie. Będziemy współpracować, aby natychmiast rozpocząć wdrażanie rozwiązań, by stworzyć trwałą wartość dla wszystkich naszych interesariuszy. Patrick Koller Prezes Zarządu Faurecia