Fabryka w Wolfsburgu mocno inwestuje w rozwiązania cyfrowe

Marka Volkswagen Samochody Osobowe również w bieżącym roku obrachunkowym będzie kontynuować prace zmierzające do zwiększenia konkurencyjności głównej fabryki w Wolfsburgu. „W 2019 roku udało nam się wiele osiągnąć. Żeby zwiększyć efektywność, w samym 2020 roku zamierzamy zainwestować w zakładzie w Wolfsburgu miliony euro w cyfryzację procesów produkcyjnych oraz w zagadnienia związane z Przemysłem 4.0” – powiedział Stefan Loth, dyrektor fabryki w Wolfsburgu podczas tegorocznego sympozjum zakładowego. W 2019 roku pracownicy zakładu przeprowadzili 400 warsztatów poświęconych zagadnieniom wzrostu efektywności. Wynikające z nich działania w większości już zostały wprowadzone w życie, przyczyniając się do zwiększenia tempa produkcji i zmniejszenia kosztów. „W dziedzinie wydajności poczyniliśmy w zeszłym roku kolejne kroki, mimo wielkich wyzwań, z którymi musieliśmy się mierzyć” – powiedział Andreas Tostmann, Członek Zarządu ds. Produkcji i Logistyki Marki Volkswagen. „Jest to zasługa całej załogi, która wykonała znakomitą pracę i której za to bardzo dziękuję”. Przewodniczący Rady Zakładowej Bernd Osterloh stwierdził: „Załoga fabryki w Wolfsburgu udowodniła w minionym roku jak bardzo potrafi być elastyczna i wykonała wspaniałą pracę. Dzięki swoim pomysłom i propozycjom udoskonalała produkcję zwiększając efektywność. Volkswagen bardzo mocno inwestuje w fabrykę w Wolfsburgu. Innowacje wdrożone dzięki pomysłowości załogi oraz inwestycje otwierają drzwi dla nowych produktów. Tutejsza załoga jest na nie gotowa”. Główny nacisk położono na rozwiązania z dziedziny cyfryzacji. Nowoczesny i niepowtarzalny w przemyśle samochodowym jest system kontroli spawów karoserii. Nie będą one już kontrolowane przy pomocy ultradźwięków ręcznie, lecz w sposób zautomatyzowany, a dane będą przekazywane w czasie rzeczywistym do systemu IT. Stefan Loth: „To ogromny krok w dziedzinie wzrostu produktywności zakładu i wspaniały pomysł załogi”. Po wdrożeniu projektu roczne koszty produkcji zmniejszą się o około trzy miliony euro. Rozwiązanie to będzie wdrażane stopniowo także w innych fabrykach. Kolejnym przykładem przedsięwzięć zwiększających efektywność jest współpraca człowiek-robot. Od końca 2019 roku w fabryce w Wolfsburgu roboty ustawiają zbieżność reflektorów w samochodach. Pracownicy jedynie włączają reflektory i nie muszą już wysiadać z auta, żeby osobiście dokonywać regulacji. Milionowe oszczędności powstaną również, gdy roboty – po raz pierwszy – będą osadzać drzwi i pokrywę bagażnika w pojazdach, co ma nastąpić w ciągu bieżącego roku. Informacje, np. o szerokości szczelin między elementami karoserii, będą automatycznie opracowywane przez system cyfrowy.