Fabryka Mercedesa w Jaworze coraz bliżej docelowego zatrudnienia

Koncern Daimler AG i jego marka Mercedes-Benz zainwestowały w ostatnich 4 latach w Jaworze ponad 3 mld PLN. Na 50 hektarach powstała fabryka czterocylindrowych silników benzynowych i wysokoprężnych oraz baterii elektrycznych (do pojazdów typu plug-in hybrid i czysto elektrycznych) do samochodów osobowych Mercedes-Benz. Z końcem września 2020 roku ruszyła pierwsza z trzech linii produkcyjnych baterii elektrycznych. W komunikacie z 2 października 2020 roku firma informuje o zatrudnieniu tysięcznej osoby. Docelowo obie fabryki planują zatrudnienie 1300 osób. Spośród prawie 1200 pracowników jaworskich zakładów, 40 proc. to kobiety. Jak podkreśla firma, to ewenement w sieci fabryk Mercedesa, gdzie średnio udział kobiet nie przekracza 15 proc.