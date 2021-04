Elektryczne, wydajne i naładowane emocjami: Audi Q4 e-tron i Q4 Sportback e-tron

Audi Q4 e-tron i Q4 Sportback e-tron, to najnowsze pojazdy spod znaku czterech pierścieni. Wszechstronne i uniwersalne modele, pełne – jak to zwykle bywa w Audi – rozwiązań niezbędnych w codziennym użytkowaniu, przenoszą progresywny design pojazdów koncepcyjnych do świata produkcji seryjnej. Lokalnie, oba modele nie emitują żadnych spalin: Audi Q4 e-tron i Q4 Sportback e-tron to pierwsze produkowane seryjnie, w pełni elektryczne kompaktowe SUV’y rodem z Ingolstadt. Oba robią wrażenie przestronnym wnętrzem i pionierskimi rozwiązaniami w zakresie obsługi, wyświetlaczy i systemów wsparcia kierowcy. Wyświetlacz danych na szybie head-up display wykorzystujący rzeczywistość rozszerzoną, łączy świat rzeczywisty z wirtualnym.

Dla obu wersji modelowych przeznaczone są trzy wersje napędu, a ich zwieńczeniem jest model quattro z maksymalną mocą wyjściową 220 kW (299 KM). Atrybutami charakteryzującymi ten nowoczesny samochód są: zerowa emisja spalin przy jeździe lokalnej i duży zasięg. Dziesięć minut ładowania, w idealnych warunkach zapewnia energię wystarczającą na przejechanie około 130 km (WLTP). W ładowaniu wydatnie pomaga usługa ładowania e-tron. Q4 40 e-tron z napędem na oś tylną, w cyklu WLTP notuje zasięg do 520 km.



Kolejny krok Audi: stylistyka zewnętrzna



Wprowadzając na rynek modele Q4 e-tron i Q4 Sportback e-tron, Audi czyni kolejny milowy krok w języku designu modeli elektrycznych. Linia nadwozia tych dwóch kompaktowych SUV-ów jest kontynuacją pomysłów przedstawionych już w roku 2019, wraz z koncepcyjnymi wówczas Audi Q4 i Audi Q4 Sportback. Linia robi wrażenie uderzającymi proporcjami: krótkimi zwisami przednimi, dużymi kołami i mocno ukształtowanymi mięśniami. Wszystkie linie narysowano z najwyższą precyzją, a powierzchnie potraktowano wyraźnie i minimalistycznie. Wyjątkowo niska linia dachu w stylu coupé w Audi Q4 Sportback e-tron kończy się mocno zarysowanym tyłem, a spojler jest głęboko osadzony na dwuczęściowym tylnym oknie. Progresywna stylistyka jest dla marki Audi charakterystyczna – funkcjonalna i aerodynamiczna: Q4 e-tron uzyskuje współczynnik oporu czołowego 0,28, a Sportback – 0,26.



Na życzenie, oba kompaktowe elektryczne SUV’y mogą zostać wyposażone w reflektory Matrix LED mocno i precyzyjnie oświetlające drogę, bez oślepiania innych jej użytkowników. Cyfrowe sygnatury świetlne to absolutna nowość na rynku: kierowca w systemie operacyjnym MMI touch może wybrać jedną z czterech sygnatur. Z tyłu, światła tylne połączone są ze sobą homogenicznym pasem świetlnym. Do wyboru jest osiem kolorów lakieru, w tym nowy metaliczny odcień fioletowy Aurora. Oprócz wyposażenia podstawowego, dostępne są dwie linie wyposażenia zewnętrznego: advanced i S line exterior.

Jeden wielozadaniowy pojazd dla wszystkich: codzienna e-mobilność



Dzięki swojej wszechstronności, modele Audi Q4 e-tron i Q4 Sportback e-tron to doskonali towarzysze codziennej aktywności. Ich długość: 4,59 m, oznacza nową, wykraczającą znacznie poza ograniczenia tej klasy pojazdów przestrzeń dla pasażerów. Wielkość przedziału pasażerskiego jest porównywalna z przestronnością w SUV’ach klasy wyższej. Nie ma tu też tunelu środkowego. Poczucie przestrzeni nie ogranicza się do przednich foteli. Mający sporo miejsca na nogi pasażerowie siedzący z tyłu, również są beneficjentami korzyści oferowanych przez platformę technologiczną zaprojektowaną wyłącznie dla pojazdów w pełni elektrycznych. Jeśli chodzi o możliwość schowania różnych przedmiotów: linia produktowa Q4 e-tron otrzymuje wysokie noty za schowki o łącznej pojemności około 25 l, a uchwyty na butelki wbudowane w górną część drzwi stanowią dodatkowy atut. Można w nich bezpiecznie umieścić nawet litrowe butelki i mieć je w idealnie ergonomicznym zasięgu.



Bagażnik oferuje więcej miejsca niż w przypadku innych pojazdów klasy kompaktowej – odpowiada w tym względzie pojazdom klasy średniej-wyższej. W zależności od ustawienia tylnych siedzeń, pojemność bagażnika wynosi od 520 do 1490 l. w Q4 e-tron i od 535 do 1460 l. w Q4 Sportback e-tron. Klapa bagażnika w obu wersjach otwierana i zamykana jest elektrycznie. Oba modele mogą ciągnąć przyczepę o masie do 1000 kg (z przyhamowaniem, nachylenie terenu 12%), a wersje quattro nawet do 1200 kg.



Inną mocną stroną tego samochodu, niezmiernie istotną pod kątem codziennego użytkowania, jest duży zasięg. Q4 40 e-tron (zużycie prądu w trybie jazdy mieszanej w kWh/100 km: 17,3 – 16,3 (NEDC); emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km: 0) po jednorazowym ładowaniu akumulatora do pełnej pojemności, przejeżdża do 520 km (w cyklu WLTP). Korzystając z aplikacji myAudi, właściciel może z domu, używając własnego smartfona, aktywować ładowanie i wstępną klimatyzację pojazdu.

Nowe pomysły na nową erę: wnętrze i działanie



Wnętrze Audi Q4 e-tron i Q4 Sportback e-tron jest bardzo przestronne. Deska rozdzielcza jest delikatnie skierowana w stronę kierowcy. Podzielono ją na odrębne obszary i wyposażono w dwa wyświetlacze, będące jednocześnie osobnymi elementami designu. Dekoracyjny panel po stronie pasażera może być opcjonalnie wykonany z innowacyjnej, technicznej tkaniny zawierającej domieszkę recyklatów. Opcja ta będzie dostępna krótko po wprowadzeniu pojazdu na rynek. Odrębny, poziomy panel sterowania, mieści w sobie dźwignię zmiany biegów. Tapicerka foteli zawierająca dużą domieszkę poliestru pochodzącego z recyklingu jest dostępna w sportowym pakiecie stylistyki wnętrza S line. Na każde siedzenie wykorzystuje się około dwudziestu sześciu przetworzonych, 1,5-litrowych, plastikowych butelek.



Nowa jest też kierownica z powierzchniami dotykowymi służącymi do sterowania zestawem wskaźników cyfrowych. Infotainmentem i nawigacją steruje się przede wszystkim za pomocą centralnego wyświetlacza MMI touch, który w najwyższym poziomie konfiguracji będzie dostępny w rozmiarze 11,6 cala. Trzecim sposobem obsługi jest system głosowy przetwarzający również wyrażenia z języka potocznego.



Na życzenie, Audi Q4 e-tron i Q4 Sportback e-tron mogą być wyposażone w dodatkową innowację – wyświetlacz danych na szybie head-up display z elementami rzeczywistości rozszerzonej. Nakłada on obrazy informacji dostarczanych przez niektóre systemy wsparcia kierowcy oraz symbole nawigacji na rzeczywisty obraz otoczenia pojazdu, co ułatwia kierowcy ich dostrzeżenie. Informacje te są wyświetlane w sposób dynamiczny, w dużym polu widzenia, na którym w odległości około dziesięciu metrów od kierowcy pojawia się wirtualny obraz, dając fascynujący efekt.



Źródło: Audi