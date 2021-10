Elektryczne Solarisy zadebiutują w Rybniku

Kolejne miasto stawia na bezemisyjny transport publiczny, wybierając nowoczesne pojazdy Solarisa. 16 elektryków trafi na ulice Rybnika już wiosną 2022 roku. Jest to pierwsze zamówienie na pojazdy elektryczne realizowane dla tego miasta przez producenta z Bolechowa. Zamówienie złożyła firma KŁOSOK Sp. z o.o. sp. k.

Już wkrótce na ulice Rybnika wyjedzie jedenaście niskopodłogowych autobusów Urbino 12 electric i pięć przegubowych Urbino 18 electric. Zamówienie złożyła firma KŁOSOK Sp. z o.o. sp. k., która przez kolejne 10 lat będzie na zlecenie Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku realizować przewozy w tym mieście. Zgodnie z zapisami umowy pojazdy zostaną dostarczone do końca marca 2022.

Solaris Urbino electric to pojazdy całkowicie bezemisyjne w miejscu użytkowania, gwarantujące niskie koszty eksploatacji. Generują niską emisję hałasu i drgań, a ich operacyjność (w zależności od konfiguracji baterii i infrastruktury) sięga nawet 24 godzin na dobę. Wszystko to sprawia, że doskonale sprawdzają się w centrach miast, szczególnie tych, które borykają się z problemami niskiej jakości powietrza.

Pojazdy, które trafią do Rybnika, będą zasilane bateriami High Energy o łącznej pojemności ponad 440 kWh w przypadku Urbino 12 electric i ponad 500 kWh dla Urbino 18 electric. Ładowanie odbywać się będzie za pomocą złączy typu plug in. Za napęd w obu pojazdach odpowiadać będą osie napędowe ze zintegrowanymi silnikami elektrycznymi.

Wszystkie zamówione autobusy wyposażone zostaną w nowoczesne funkcjonalności, wspierające prace kierowcy i zwiększające bezpieczeństwo podróżowania. Będą to m.in. czujniki deszczu i zmierzchu, światła LED z funkcją doświetlania zakrętów, podgrzewane i regulowane elektrycznie lusterka zewnętrzne, interkom do komunikacji pomiędzy kierowcą a pasażerami, a także system akustycznego ostrzegania o pojeździe (AVAS). Ten ostatni opracowany został z myślą o pieszych, którzy dzięki emisji specjalnych dźwięków ostrzegawczych będą informowani o obecności pojazdu z napędem elektrycznym, Pasażerów z pewnością ucieszą udogodnienia w postaci klimatyzacji oraz możliwości podłączenia urządzeń przenośnych do gniazd USB, które znajdą się we wnętrzu pojazdów.

Model Urbino 12 electric to jeden z najpopularniejszych i najlepiej sprzedających się pojazdów w bezemisyjnej ofercie Solarisa. Ten nowoczesny, 12-metrowy elektryk zdobył tytuł „Bus of the Year 2017”, jako pierwszy w historii pojazd bateryjny. Przegubowy Urbino 18 electric swoją premierę miał jesienią 2017 roku, a pierwszym miastem, którego mieszkańcy mieli okazję nim podróżować, był Kraków.

Miasta często decydują się na zamówienie obu modeli jednocześnie. Obecnie takie elektryczne pary można spotkać m.in. na ulicach: Berlina, Barcelony, Warszawy, Luksemburga, Poznania, Katowic czy Bolzano.