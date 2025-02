Elektryczne Solarisy dla Kalisza

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zamówiły 16 elektrycznych autobusów Solaris Urbino 12 electric wraz z infrastrukturą ładowania z opcją rozszerzenia zakupu o 3 kolejne sztuki i 2 ładowarki. Kontrakt, realizowany w dwóch etapach, przewiduje pierwsze dostawy już w przyszłym roku. Będą to pierwsze autobusy elektryczne w tym mieście.

Przedstawiciele Kaliskich Linii Autobusowych oraz Solaris Bus & Coach podpisali umowę na dostawę 16 nowoczesnych autobusów bateryjnych Solaris Urbino 12 electric wraz z infrastrukturą do ich ładowania. Zamówienie obejmuje również 8 dwustanowiskowych ładowarek oraz jedną ładowarkę mobilną. Kontrakt zakłada również opcję zamówienia 3 kolejnych autobusów i dwóch ładowarek. Realizacja kontraktu podzielona jest na dwa etapy – pierwsze dostawy autobusów wraz z ładowarkami nastąpią do końca marca 2026 roku, a cała umowa ma zostać wypełniona do końca maja 2026 roku. Będzie to debiut autobusów elektrycznych na kaliskich ulicach.

Zamówione Solarisy Urbino 12 electric wyposażone są w baterie nowej generacji Solaris High Energy o pojemności 600 kWh. Autobusy charakteryzują się innowacyjną konstrukcją napędu pozbawioną konwencjonalnej komory silnika. To rozwiązanie pozwala na optymalne rozmieszczenie komponentów układu napędowego, co przekłada się na większą elastyczność konfiguracji pojazdu, w tym pojemność pasażerską. Dodatkowo, wraz z autobusami, miejski operator w Kaliszu otrzyma nowoczesną infrastrukturę ładowania, obejmującą ładowarki dwustanowiskowe oraz ładowarkę mobilną, umożliwiającą elastyczne uzupełnianie energii w dowolnym miejscu.

Źródło: SAMAR