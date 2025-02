Elektryczne Solarisy dla Kalisza

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zamówiły 16 elektrycznych autobusów Solaris Urbino 12 electric wraz z infrastrukturą ładowania z opcją rozszerzenia zakupu o 3 kolejne sztuki i 2 ładowarki. Kontrakt, realizowany w dwóch etapach, przewiduje pierwsze dostawy już w przyszłym roku. Będą to pierwsze autobusy elektryczne w tym mieście. To kolejne w ostatnich tygodniach zamówienie na pojazdy zeroemisyjne z rynku polskiego, umacniające czołową pozycję producenta w tym segmencie.

Przedstawiciele Kaliskich Linii Autobusowych oraz Solaris Bus & Coach podpisali dzisiaj umowę na dostawę 16 nowoczesnych autobusów bateryjnych Solaris Urbino 12 electric wraz z infrastrukturą do ich ładowania. Zamówienie obejmuje również 8 dwustanowiskowych ładowarek oraz jedną ładowarkę mobilną. Kontrakt zakłada również opcję zamówienia 3 kolejnych autobusów i dwóch ładowarek. Realizacja kontraktu podzielona jest na dwa etapy – pierwsze dostawy autobusów wraz z ładowarkami nastąpią do końca marca 2026 roku, a cała umowa ma zostać wypełniona do końca maja 2026 roku. Będzie to debiut autobusów elektrycznych na kaliskich ulicach. Kontrakt jest częścią projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przez KLA Sp. z o.o. w Kaliszu”.

Zamówione Solarisy Urbino 12 electric to innowacyjne pojazdy wyposażone w baterie nowej generacji Solaris High Energy o pojemności 600 kWh. Autobusy charakteryzują się innowacyjną konstrukcją napędu pozbawioną konwencjonalnej komory silnika. To rozwiązanie pozwala na optymalne rozmieszczenie komponentów układu napędowego, co przekłada się na większą elastyczność konfiguracji pojazdu, w tym pojemność pasażerską. Warto zaznaczyć, że model ten został niedawno doceniony na arenie międzynarodowej – został wyróżniony prestiżowym tytułem Sustainable Bus Award 2025. Dodatkowo, wraz z autobusami, miejski operator w Kaliszu otrzyma nowoczesną infrastrukturę ładowania, obejmującą ładowarki dwustanowiskowe oraz ładowarkę mobilną, umożliwiającą elastyczne uzupełnianie energii w dowolnym miejscu.

„Solaris od lat dostarcza sprawdzone rozwiązania w zakresie elektromobilności i wspiera miasta w zrównoważonej transformacji transportu publicznego. Cieszymy się, że możemy wesprzeć Kalisz w realizacji strategii rozwoju nowoczesnej i ekologicznej miejskiej mobilności” – mówił podczas podpisania umowy Andrzej Sienkiewicz, Sales Director Poland, Solaris Bus & Coach.

Solaris Bus & Coach od lat utrzymuje czołową pozycję wśród producentów zeroemisyjnych autobusów miejskich w Europie. Portfolio marki oferuje kompleksowe rozwiązania obejmujące autobusy elektryczne, wodorowe i trolejbusy w dowolnych konfiguracjach dopasowanych do indywidualnych potrzeb miast. Do tej pory Solaris dostarczył ponad 5500 pojazdów bezemisyjnych do 25 krajów Europy, a łączna liczba wyprodukowanych pojazdów marki przekroczyła już 26 000. Elektryczne Solarisy stają się popularnym rozwiązaniem także na polskim rynku – do tej pory na zakup bateryjnych pojazdów marki zdecydowało się już blisko 80 polskich miast. Niedawno producent podpisał pierwszy kontrakt na dostawę autobusów zeroemisyjnych do USA, wykonując pierwszy krok w realizacji strategii wejścia na rynek Ameryki Północnej.

Na zdjęciu od lewej: Krystian Kinastowski – Prezydent Kalisza, Elżbieta Binder – Prezes KLA, Andrzej Sienkiewcz – Solaris Bus & Coach, Marcin Cieloszyk – Sekretarz Miasta Kalisza.