Elektryczne Renault ZOE będzie służyć strażnikom miejskim w Gdańsku

Straż miejska w Gdańsku będzie korzystać z dwóch w pełni elektrycznych samochodów Renault ZOE. Przyjazne środowisku radiowozy trafią do strażników miejskich z Sekcji Kontroli Odpadów w Referacie Ekologicznym. Przeciwdziała ona m.in. zaśmiecaniu czy spalaniu odpadów w domowych piecach.

