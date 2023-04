Elektryczna Scania obsługuje dostawy części dla Volkswagen Poznań

W pełni elektryczny pojazd ciężarowy Scania 25P będzie wykorzystywany w procesie codziennych dostaw w systemie just-in-time do fabryki Volkswagen Poznań w Antoninku. Przewożony ładunek, to podzespoły produkowanego tam Volkswagena Caddy , a dokładnie jego tylne osie. Co ważne, jego wykorzystanie zaplanowano w systemie trzyzmianowym. Na potrzeby ładowania tego i przyszłych elektrycznych pojazdów wykorzystywanych przez Logistykę Volkswagen Poznań , na terenie zakładu Volkswagen Poznań powstała stacja ładowania aut zieloną energią o mocy 120 kW. Na takiej stacji można naładować samochód „do pełna” w niecałe 40 minut.

Wierzymy, że bezemisyjne ciężarówki, takie jak ta elektryczna Scania, są przyszłością, szczególnie w miejskim środowisku – mówi Agnieszka Olenderek, Członek Zarządu ds. Finansów, Zakupów i IT – Wdrożenie tego samochodu do floty Volkswagen Poznań to efekt partnerstwa Volkswagen Poznań i Scania Polska. To również kolejny krok w realizacji działań prośrodowiskowych wynikających z założeń strategicznych Grupy. Przypomnę, że już dzisiaj wszystkie nasze zakłady produkcyjne zasilane są w 100% energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Pierwszy elektryczny pojazd to także świetny przykład optymalizacji mający pozytywny wpływ na najbliższe sąsiedztwo. Zielona logistyka oznacza bowiem mniej emisji i hałasu do otoczenia.

Scania 25P B6x2*4NB to elektryczny pojazd ciężarowy, przeznaczony do realizacji zadań typowych dla dystrybucji miejskiej. Jego najważniejsze zalety, to m.in. zerowa emisja, bardzo niski poziom generowanego hałasu. Samochód wyposażony jest w pięć baterii o łącznej pojemności 165 kWh, pozwalającej – w zależności od warunków – na ok. 8 godzin pracy. Parametry pojazdu zostały w pełni dostosowane do charakteru wykonywanych zadań transportowych oraz pokonywanej trasy.