Elektryczna rewolucja w kolejnych polskich miastach

Solaris dostarczy kolejne bezemisyjne pojazdy do polskich miast. Na sześć innowacyjnych trolejbusów wyposażonych w baterie zdecydowały się Tyskie Linie Trolejbusowe (TLT Tychy). Z kolei Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wzbogaci swoją flotę o dwa przegubowe elektrobusy. Co ciekawe, będą to pierwsze w Polsce pojazdy wyposażone w kamery zamiast lusterek (MirrorEye). Obie umowy zostaną zrealizowane w 2022 roku.

W marcu firma Solaris w wyniku wygranych przetargów podpisała kolejne dwie umowy na dostawy bezemisyjnych pojazdów do polskich przewoźników. Transformacja transportu publicznego w Polsce przebiega w dynamicznym tempie, co plasuje kraj na piątym miejscu w Unii Europejskiej pod względem zarejestrowanych autobusów elektrycznych. Solaris stara się być aktywnym partnerem dla przewoźników zainteresowanych zieloną zmianą w komunikacji miejskiej i to podejście widać w danych sprzedażowych – w 2020 roku większość sprzedanych przez firmę autobusów w Polsce stanowiły właśnie autobusy elektryczne – 194 z 365 ogółem sprzedanych sztuk.

Tyskie Linie Trolejbusowe (TLT Tychy) zakupiły sześć tzw. super trolejbusów, czyli trolejbusów, które, oprócz tradycyjnych napędów trolejbusowych, są wyposażone w baterie High Power. Dzięki takiemu rozwiązaniu 12-metrowe Trollino będą mogły jeździć również poza trakcją trolejbusową. Pojazdy mają podwójną homologację, zarówno jako trolejbusy, jak i elektrobusy. Mogą być ładowane w dwóch trybach – podczas korzystania z sieci trolejbusowej oraz w czasie postoju, poprzez gniazdo plug-in. Wraz z nimi do Tychów zostaną dostarczone dwie mobilne ładowarki zajezdniowe. Dostawy trolejbusów zostaną zrealizowane do maja 2022 roku.

TLT Tychy współpracują z firmą Solaris od 2002 roku, a producent dostarczył w tym czasie 24 trolejbusy i 2 elektrobusy.

Do autobusowej floty Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach dołączą dwa 18-metrowe autobusy elektryczne. W pojazdach zostanie zastosowana oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami. Nowoczesne e-busy będą zasilane bateriami High Energy, zapewniającymi duży zasięg na pojedynczym ładowaniu. Solaris dostarczy do klienta również dwie ładowarki zajezdniowe i jedną pantografową, zbudowaną na pętli autobusowej. Autobusy zostaną skierowane do obsługi ruchu pasażerskiego na trasie Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała. Solarisy Urbino 18 electric jako pierwsze pojazdy w Polsce zostaną wyposażone w rozwiązanie MirrorEye – kamery zamiast lusterek. Zgodnie z umową zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do końca sierpnia 2022 roku.

Współpraca PKM Czechowice-Dziedzice z producentem rozpoczęła się w pierwszych latach powstania zakładu, w 1999 roku. Miasto zakupiło dotychczas 21 Solarisów, jednak najnowsze zamówienie jest pierwszym na pojazdy z zeroemisyjnym, przyjaznym dla mieszkańców oraz otoczenia napędem elektrycznym.

Warto przypomnieć, że w 2020 roku Solaris 18. rok z rzędu zajął pozycję lidera polskiego rynku niskopodłogowych autobusów miejskich z udziałem aż 53%, co oznacza wzrost o 11 p.p. w stosunku do roku 2019. Producent do polskich przewoźników dostarczył już ponad 6700 ekologicznych pojazdów, w tym niemal 200 trolejbusów Trollino i 362 elektryczne Urbino electric.