Elektromobilność w firmach nabiera rozpędu?

Niemal jedna trzecia polskich przedsiębiorstw planuje w 2025 roku zakup samochodu do firmy. Wśród nich 10 proc. wybierze pojazd elektryczny, co oznacza znaczący wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Mimo wyzwań, trend elektromobilności ponownie zaczyna rosnąć – wynika z najnowszej edycji badania „Portfele Polaków pod lupą” przeprowadzonego na zlecenie Volkswagen Financial Services.

Wyniki piątej edycji badania „Portfele Polaków pod lupą” jasno pokazują, że polscy przedsiębiorcy nie zamierzają rezygnować z inwestycji w firmową flotę. Spośród 31 proc. firm planujących zakup samochodu w 2025 roku, ponad połowa (56 proc.) myśli o jednym pojeździe, 37 proc. o dwóch do pięciu, a 5 proc. zamierza kupić powyżej 10 aut. Największe zainteresowanie nowymi pojazdami wykazują przedsiębiorstwa z branży budowlanej (37 proc.) oraz handlowej (29 proc.), podczas gdy w sektorze usługowym zanotowano znaczący spadek z 28 proc. w poprzedniej edycji badania do zaledwie 8 proc. obecnie.

Zdecydowana większość firm (74 proc.) wybierze auto fabrycznie nowe, co stanowi wynik porównywalny do ubiegłorocznego (72 proc.). Choć tradycyjnie dominują samochody osobowe, wybierane przez 69 proc. ankietowanych, to w 2025 roku można spodziewać się ożywienia w segmencie pojazdów dostawczych. Na zakup dostawczaka zdecyduje się 44 proc. firm – o 8 punktów procentowych więcej niż w poprzedniej edycji badania.

Dariusz Brodnicki, dyrektor departamentu marketingu i brand managementu w Volkswagen Financial Services, zauważa: „Plany firm są w dużym stopniu uzależnione od przewidywań dotyczących sytuacji gospodarczej. Co ważne, w najnowszej edycji badania przedsiębiorcy wskazali poprawę ocen zarówno obecnej, jak i przyszłej kondycji gospodarki. Mimo inflacji, której wpływ pozostaje znaczący, wielu respondentów wyraża nadzieję na stabilizację kosztów w nadchodzących miesiącach i lepszą kontrolę budżetów”.

Firmy inwestują w pojazdy premium

Interesująco przedstawiają się deklarowane budżety zakupowe. Największa grupa ankietowanych (29 proc.) zamierza przeznaczyć na służbowy samochód 100-150 tys. zł. Niewiele mniej, bo 27 proc., planuje wydać powyżej 250 tys. zł, a 19 proc. myśli o kwocie 200-250 tys. zł. To oznacza, że niemal połowa badanych firm (46 proc.) jest zainteresowana pojazdami klasy premium.

Tak wysokie deklaracje wydatków świadczą nie tylko o dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstw, ale również o docenianiu bardziej zaawansowanych technologicznie pojazdów, które mogą wpłynąć na efektywność operacyjną i wizerunek firmy. Potwierdzeniem tego wniosku jest także fakt, że wśród przedsiębiorstw decydujących się na pojazd używany, aż 77 proc. wybierze auto maksymalnie 3-letnie (z roczników 2022-2024).

„Tegoroczne badanie pokazuje, że firmy, mimo wyzwań gospodarczych, konsekwentnie wybierają nowoczesne pojazdy służbowe. Prawie połowa badanych deklaruje zakup samochodu o wartości powyżej 200 tys. zł. Naszą odpowiedzią na te oczekiwania jest Najem, który zapewnia klientom pełną mobilność” – podkreśla Michał Dyc, dyrektor departamentu sprzedaży w Volkswagen Financial Services.

Wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi

Jeśli chodzi o preferowany rodzaj napędu, na stabilnym poziomie utrzymuje się popularność zarówno benzyny (31 proc. wobec 30 proc. przed rokiem), jak i diesla (52 proc. – ta sama wartość rok do roku). Delikatny spadek odnotował napęd hybrydowy (21 proc. wobec 26 proc. w 2024 r.). Co istotne, przedsiębiorcy coraz przychylniej patrzą na pojazdy elektryczne. W najbliższych 12 miesiącach 10 proc. firm planuje zakup aut z takim napędem, co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to ten segment odnotował istotny spadek zainteresowania (o dwie trzecie względem 2023 roku). Trend elektromobilności ponownie więc zaczyna rosnąć, co można przypisać postępującej świadomości ekologicznej oraz dostrzeganiu korzyści ekonomicznych.

Wśród głównych zalet pojazdów elektrycznych respondenci wskazują niższe koszty eksploatacji (46 proc.), możliwość uzyskania dofinansowania (34 proc.) oraz spełnianie wymogów regulacyjnych i środowiskowych (34 proc.). Jednak wyzwania pozostają znaczące. Najważniejsze bariery to zbyt mały zasięg (54 proc.), wysokie koszty zakupu (39 proc.) oraz ograniczona liczba stacji ładowania (38 proc.).

Krzysztof Leszczyński, ekspert ds. elektromobilności w Volkswagen Financial Services, komentuje: „Przedsiębiorcy coraz śmielej spoglądają w stronę elektromobilności, ale potrzebują kompleksowego wsparcia zarówno finansowego, jak i doradczego czy w zakresie infrastruktury, w procesie przechodzenia na zeroemisyjne floty. Dlatego uruchomiliśmy program ELECTRIFY, który pomaga firmom we wdrażaniu pojazdów elektrycznych. Coraz większego znaczenia nabierają też potrzeby pomiaru śladu węglowego przez firmy oraz opracowania strategii jego zmniejszania, również w obszarze floty samochodowej, co wynika z obowiązków prawnych z obszaru zrównoważonego rozwoju i ESG”.

Leasing klasyczny wciąż najpopularniejszy

Najczęściej wybieraną formą finansowania firmowych aut pozostaje leasing klasyczny, wskazany przez 68 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazła się gotówka (16 proc. firm). Pozostałe opcje nie przekroczyły 5 proc. wskazań. Zauważalny jest wzrost zainteresowania ofertami promocyjnymi – ponad połowa badanych oczekuje pakietów takich jak OC/AC za 1 zł (59 proc.) czy pakiet serwisowy w tej samej cenie (53 proc.).

Warto podkreślić, że firmy dostrzegają również atrakcyjność najmu długoterminowego jako alternatywy dla tradycyjnych metod finansowania. Najem, oferujący jedną stałą miesięczną opłatę, zapewnia przewidywalność kosztów i elastyczność w dostosowaniu floty do zmieniających się potrzeb biznesowych. W tegorocznym badaniu ponad 36 proc. respondentów uznało tę formę finansowania za atrakcyjną.

Ostrożny optymizm gospodarczy

Mimo wpływu inflacji na kondycję firm, badanie wskazuje na poprawę ocen sytuacji gospodarczej. Co czwarty ankietowany (23 proc.) ocenia ją jako bardzo dobrą (wzrost o 10 punktów procentowych rok do roku), a jako raczej dobrą kolejne 39 proc. Z dużym optymizmem w przyszłość, spodziewając się znacznej poprawy, spogląda 22 proc. firm, a umiarkowany optymizm wykazuje kolejne 41 proc. przedsiębiorstw.

Ponadto o 9 punktów procentowych (do poziomu 29 proc.) zwiększył się odsetek firm, które twierdzą, że rozwijają swoją działalność. To pozytywne sygnały, które według ekspertów Volkswagen Financial Services mogą sprzyjać dalszym inwestycjom.

Cykliczne badanie „Portfele Polaków pod lupą” zrealizowała firma ARC Rynek i Opinia na zlecenie Volkswagen Financial Services pod koniec grudnia 2024 roku na grupie 201 przedsiębiorstw techniką wywiadów telefonicznych CATI.

Opracowanie: PJ

Źródło: SAMAR