Elektromobilność przekracza granice

Rewolucja w elektromobilności coraz bliżej. Jak piszą eksperci jesteśmy coraz bliżej znalezienia „Świętego Graala” w dziedzinie baterii elektrycznych, które umożliwią autom elektrycznym zasięg do 1000 albo nawet 2000 km. „Spatial Atom Layer Deposition” (SALD) to technologia opracowana wspólnie przez holenderskich i niemieckich naukowców. Może oznaczać przełom i nawet czterokrotne zwiększenie zasięgów samochodów elektrycznych. W Polsce Sektorowa Rada ds. kompetencji w motoryzacji (z uwzględnieniem elektromobilności) już dziś planuje jak dostosować system kształcenia do przyszłości automotive. „Nowe kompetencje na nowe czasy” to hasło rozpoczynającej się jutro (w trybie online) konferencji, na której Rada wraz z czołowymi ekspertami branży podsumują dotychczasowe działania Rady oraz opowie o planach na przyszłość. Początek we wtorek 24 XI o godz. 10,00. Zapisy online: https://online.ikongres.pl/…/iii_konferencja_nowe…