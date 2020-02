Ekologiczne Solarisy dla Ostrawy

Zgodnie z warunkami podpisanej umowy podpisanej na początku stycznia, dostawa 37 ekologicznych autobusów przegubowych Solaris Urbino 18 CNG zostanie zrealizowana w ciągu 12 miesięcy. Całkowita wartość kontraktu obejmującego także pięcioletnią opiekę gwarancyjną zamówionych pojazdów wyniosła około 13 milionów euro. Odmłodzony i przyjazny dla środowiska tabor pomoże przewoźnikowi znacząco przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców Ostrawy.

Sercem nowych pojazdów będzie przystosowany do pracy z paliwem w postaci sprężonego gazu ziemnego (CNG) silnik o mocy 239 kW. Będzie on wyposażony w funkcję zimnego startu, ułatwiającą rozruch przy niskich temperaturach zewnętrznych. Układ napędowy uzupełni automatyczna skrzynia biegów, zapewniająca optymalny komfort jazdy dla kierowców i pasażerów. Na dachu pojazdów znajdzie się 5 butli magazynujących wykorzystywany do napędzania pojazdów sprężony gaz ziemny CNG. Łączna ich pojemność wyniesie aż 1875 litrów.

Zamówione przez czeskiego przewoźnika nowatorskie autobusy zabiorą jednorazowo na pokład przynajmniej 110 pasażerów. Polski producent, pomimo zastosowania dwóch zatok na wózki inwalidzkie oraz dziecięce, przewidział ponadto w oferowanych pojazdach aż 42 miejsca siedzące, w tym 17 dostępnych z poziomu niskiej podłogi. Dla efektywnej wymiany pasażerskiej na przystankach zdecydowano się zastosowanie układu czterech par drzwi dwuskrzydłowych (2+2+2+2). Ekologiczne autobusy z Bolechowa charakteryzować się będą także wysokim standardem wyposażenia. O komfort podróżnych zadba m.in. całopojazdowy układ klimatyzacji, podwójne gniazda USB zamontowane w przestrzeni pasażerskiej, dzięki którym pasażerowie będą mogli naładować swe urządzenia przenośne oraz Internet Wi-Fi. W pojazdach znajdzie się również rozbudowany system informacji pasażerskiej wraz z głosową zapowiedzią przystanków, ułatwiający podróżnym odnalezienie właściwego przystanka.

Na życzenie zamawiającego polski producent zastosuje ponadto szereg rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo osób na pokładzie autobusów. Warto wspomnieć takie rozwiązania, jak zainstalowany w komorze silnika system detekcji i gaszenia pożaru, kabina kierowcy typu zamkniętego oraz system monitoringu obejmujący kamery obserwujące obszary drzwi, 6 kamer skierowanych na przestrzeń pasażerską oraz kamery przestrzeni przed pojazdem oraz cofania. Sporym ułatwieniem codziennej obsługi przegubowych Solarisów Urbino 18 CNG będzie także możliwość otwarcia pierwszych drzwi zdalnie przy użyciu przycisku na pilocie.

Pojazdy polskiego producenta są dobrze znane mieszkańcom Ostrawy. Po realizacji najnowszego zamówienia będzie ich już w tym czeskim mieście blisko 400. Znaczną większość z nich stanowią ekologiczne autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym CNG oraz bezemisyne trolejbusy. Co więcej, to właśnie na zamówienie miejskiego przewoźnika Dopravní podnik Ostrava a.s firma Solaris zrealizowała swój dotychczas największy kontrakt na pojazdy napędzane gazem CNG dostarczając do Ostrawy w 2015 roku 90 autobusów dwunastometrowych oraz 15 przegubowych.